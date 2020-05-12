Dünya Taekwondo Federasyonu'nun pandemi kararları - Son Dakika
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Dünya Taekwondo Federasyonu'nun pandemi kararları

6 saat önce

Dünya Taekwondo Federasyonu, Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Koronvirüs pandemisi nedeniyle önemli uluslararası faaliyetlerle ilgili iptal ve erteleme kararları çıkarken, bazı faaliyetlerin ev sahibi ülkeleri de belirlendi.

Dünya Taekwondo Federasyonu'nun pandemi kararları, System.String[]

Dünya Taekwondo Federasyonu, Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Koronvirüs pandemisi nedeniyle önemli uluslararası faaliyetlerle ilgili iptal ve erteleme kararları çıkarken, bazı faaliyetlerin ev sahibi ülkeleri de belirlendi.

WT Yönetim Kurulu Toplantısı, Dr. Chungwon Choue başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya, WT Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ile Federasyon Dış İlişkiler Sorumlusu ve WT Denetçisi Ali Sağırkaya katıldı. Toplantıda uluslararası faaliyetlerle ilgili önemli kararlar alındı.

Toplantıya, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach da katıldı. Bach, Koronavirüs pandemisinin başlamasının ardından ilk kez uluslararası bir federasyonun toplantısına katıldığının altını çizerek, sporcu sağlığını ön planda tutan çalışmaları nedeniyle WT'yi kutladı.

WT Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Koronvirüs pandemisi nedeniyle önemli uluslararası faaliyetlerle ilgili iptal ve erteleme kararları çıkarken, bazı faaliyetlerin ev sahibi ülkeleri de belirlendi. Alınan kararlar şu şekilde:

"2020 yılında yapılması gereken büyükler kategorisindeki kıta şampiyonalarının 2021 Mayıs ayı sonuna kadar yapılmasına izin verildi. Sporcuların kıta şampiyonalarında elde edecekleri puanlar olimpiyat oyunları için önem arz ediyor.

2021 yılı Mayıs ayında Çin'in Wuxi kentinde yapılması planlanan Dünya Büyükler Taekwondo Şampiyonası'nın aynı yerde Eylül ayı içine yapılması kararı alındı.

2020 yılı içinde yapılması planlanan Dünya Poomsae Şampiyonası iptal edildi. Bir sonraki dünya şampiyonasının 2022 yılında yapılması kararlaştırıldı.

Olimpiyat Oyunları ve Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası'nın gerçekleştirilecek olması nedeniyle 2021 yılındaki tüm Grand Prix organizasyonları iptal edildi.

2021 Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası sırasında yapılacak olan Uluslararası Taekwondo Sempozyumu yerine tüm spor branşlarının davet edilmesi ile bir barış forumu düzenlenecek.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 2020 Ekim ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası ile ilgili karar 15 Ağustos tarihinde açıklanacak.

2020 Grand Slam Final Müsabakası, daha önce planlandığı gibi Aralık ayı içerisinde Çin'in Wuxi kentinde düzenlenecek."

Toplantıda ayrıca 2021 Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'na Bulgaristan'ın Sofya, 2022 Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası ve Gençlik Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne Senegal'in Dakar, 2022 Dünya Poomsae Şampiyonası'na ise Güney Kore'nin Gouyang kentinin ev sahipliği yapmasına karar verildi. 2022 Grand Prix Müsabakalarına ise sırasıyla Singapur, İngiltere ve Ürdün ev sahipliği yapacak.

(İHA)

12.05.2020 22: 09: 56 TSI

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Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 10:40 Kaynak: İHA


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