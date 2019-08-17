Son Dakika Haberleri: Dünya Tango Kupası'nın yarı finalinde 36 farklı milletten dansçı yarıştı
Son Dakika Dünya Haber

Dünya Tango Kupası'nın yarı finalinde 36 farklı milletten dansçı yarıştı

1 saat önce

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen Dünya Tango Kupası'nda 36 farklı milletten dansçılar finale kalabilmek için yarıştı.

">
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen Dünya Tango Kupası'nda 36 farklı milletten dansçılar finale kalabilmek için yarıştı.
Salon tangosu ve sahne tangosu kategorilerinde yarı finalde 36 farklı milletten 744 çift, başkentte ter döktü.
Buenos Aires, Arjantin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir sürücü, otoyolda 8 telefonla birden oyun oynadı
Genç oyuncu Furkan Göksel, 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrıldı Volkan Demirel için karar verildi! Oyuncuya bildirildi Şarkıcı Devran Çağlar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 20:35:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Tango Kupası'nın yarı finalinde 36 farklı milletten dansçı yarıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]