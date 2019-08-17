Dünya Tango Kupası'nın yarı finalinde 36 farklı milletten dansçı yarıştı
1 saat önce
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen Dünya Tango Kupası'nda 36 farklı milletten dansçılar finale kalabilmek için yarıştı.
Arjantin
'in başkenti Buenos Aires
'te düzenlenen Dünya Tango Kupası'nda 36 farklı milletten dansçılar finale kalabilmek için yarıştı.
Salon tangosu ve sahne tangosu kategorilerinde yarı finalde 36 farklı milletten 744 çift, başkentte ter döktü.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:03
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