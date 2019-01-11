Son Dakika Haberleri: Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları" Belgeseli İzleyiciyle Buluşacak

Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları" Belgeseli İzleyiciyle Buluşacak

16 dakika önce

Yapımcılığını ve genel yönetmenliğini Emre Konuk'un üstlendiği "Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları" belgeseli, TRT Belgesel kanalında izleyiciyle buluşacak.

Yapımcılığını ve genel yönetmenliğini Emre Konuk'un üstlendiği "Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları" belgeseli, TRT Belgesel kanalında izleyiciyle buluşacak.

Tarihin birbirinden farklı zaman dilimlerindeki gerçek kişi ve hikayeleri konu edinen belgeselin ilk bölümü yarın yayınlanacak.

Kurmaca ve animasyonun anlatım olanaklarının da kullanıldığı, izleyicileri bir zaman makinesinde yolculuğa çıkarmayı amaçlayan dokü-drama türündeki yapım, her cumartesi ekranlarda olacak.

Belgeselde, savaş günlerindeki Japon Başbakan Kantaro Suzuki, Büyük Roma İmparatorluğu'nun sonunu getirecek olaylar dizisini başlatan hadise, vebanın tüm Avrupa'yı sardığı günler, Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı, Eski Çin'de gerçekleşen ve binlerce yıl sonra Güney Amerika'nın yağmalanmasına neden olan kehanet, Napolyon, Hitler, Cengiz Han, Tesla gibi önemli olaylar ve etkili karakterler konu edilecek.

100 dekor, 400 kostüm, 600 oyuncu

İzleyicilerin dünya tarihine olan bakış açısını değiştirmeyi hedefleyen "Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları"nda, canlandırma sahneleri için özenli bir çalışma gerçekleştirildi ve 600'e yakın oyuncu görev aldı.

Her biri 26 dakikadan oluşan 23 bölümlük "Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları" projesi için 100'e yakın dekor inşa edilirken, 400'e yakın kostüm dikildi.

Görsel teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılan belgeselde animasyon sanatçıları, her bölüm için karakter, mekan ve mizansen tasarımları gibi çalışmaları detaylı ve ince bir yaklaşımla sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:39 Kaynak: AA

Güney Amerika, Emre Konuk, Güncel
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