Son Dakika Haberleri: Dünya taşıt üretiminde "frene bastı"

Dünya taşıt üretiminde "frene bastı"

22 dakika önce

Dünya motorlu kara taşıtları üretimi geçen yıl yüzde 6,3 azalarak 91.5 milyon adede geriledi.

Dünya taşıt üretiminde
Dünya motorlu kara taşıtları üretimi geçen yıl yüzde 6,3 azalarak 91.5 milyon adede geriledi. Türkiye 1.5 milyonluk üretimiyle dünyada 15'inci sırada yer alırken, Portekiz yüzde 67,7 ile üretimini önceki yıla göre en çok artıran ülke oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:24 

Portekiz, Türkiye, Ekonomi
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