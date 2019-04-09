Dünya taşıt üretiminde "frene bastı"
22 dakika önce
Dünya motorlu kara taşıtları üretimi geçen yıl yüzde 6,3 azalarak 91.5 milyon adede geriledi.
Dünya motorlu kara taşıtları üretimi geçen yıl yüzde 6,3 azalarak 91.5 milyon adede geriledi. Türkiye 1.5 milyonluk üretimiyle dünyada 15'inci sırada yer alırken, Portekiz yüzde 67,7 ile üretimini önceki yıla göre en çok artıran ülke oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:24
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