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"Dünya Tavukları ve Yumurta Sergisi" açıldı

1 saat önce

Başkentte "Dünya Tavukları ve Yumurta Sergisi" açıldı.

Başkentte "Dünya Tavukları ve Yumurta Sergisi" açıldı.
Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde bir alışveriş merkezinde organize edilen sergide, 5 kıta 33 ülkeden 105 tavuk türü tanıtılıyor.
Sergide ayrıca tanıtımı yapılan tavukların farklı ebat, şekil ve renklerdeki yumurtaları ile timsah, piton, köpek balığı, caretta caretta gibi farklı canlı türlerine ait toplam 132 yumurta yer alıyor.
Dünyanın en büyük kanatlısı deve kuşundan en küçük kanatlısı Malezya serama tavuğunun yumurtalarına kadar zengin onlarca tür yumurtanın tanıtıldığı sergi, 7 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
Yerli tavuk "ATAK-S"ye büyük ilgi
Sergide en çok ilgi gören tavuk türü ve yumurtası, Tarım ve Orman Bakanlığı Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü gen mühendislerince üretilen, Türkiye'nin ilk yerli endüstriyel tavuğu "Ankara Tavukçuluk Araştırma Kahverengisi (ATAK-S)" ve yumurtası oldu.
Dünya Tavukları ve Yumurta Sergisi Koordinatörü Murat Akarçay, yaptığı açıklamada, yumurta tavuğu ithalatında Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtarması beklenen ATAK-S tavuğunun yılda 275 yumurta verebileceğini söyledi.
Bu tavuğun verimini artırmak için araştırmaların devam ettiğini anlatan Akarçay, "İnşallah ilerleyen yıllarda ATAK-S tavuğu, Türk yumurta ırkı olarak kümeslerde daha çok beslenecek." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:47 Kaynak: AA
Afyon, Güncel
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