Dünya Tavukları ve Yumurtalar Sergisi açıldı
27 dakika önce
- Sergilenen yumurtalardan görüntüler Dünya tavuklarının fotoğrafları Ziyaretçilerin sergiyi gezmesi Murat Akarçay ile röportaj ANKARA - Dünya Tavukları ve Yumurtalar Sergisi, Armada Alışveriş Merkezi'nde açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:48 Kaynak: AA
- Sergilenen yumurtalardan görüntüler
Dünya tavuklarının fotoğrafları
Ziyaretçilerin sergiyi gezmesi
Murat Akarçay ile röportaj ANKARA - Dünya Tavukları ve Yumurtalar Sergisi, Armada Alışveriş Merkezi'nde açıldı.
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