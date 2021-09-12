Üye Girişi
Dünya teknoloji devleri, Türkiye'ye yatırım hazırlığında - Son Dakika

Dünya teknoloji devleri, Türkiye'ye yatırım hazırlığında

12.09.2021 10:52

- (Özel) Dünya teknoloji devleri, Türkiye'ye yatırım hazırlığında TÜBİDER Başkan Yardımcısı Önder: "Türkiye, teknoloji devleri için cazibe merkezi haline geldi" "Bu yılın sonunda 3-4 çok büyük markanın daha geleceğini öngörüyorum" Pandemi, dünyanın akışını her anlamda değiştirdi.

- (Özel) Dünya teknoloji devleri, Türkiye'ye yatırım hazırlığında

TÜBİDER Başkan Yardımcısı Önder: "Türkiye, teknoloji devleri için cazibe merkezi haline geldi"

"Bu yılın sonunda 3-4 çok büyük markanın daha geleceğini öngörüyorum"

İSTANBUL - Pandemi, dünyanın akışını her anlamda değiştirdi. Pandemiden dolayı dünya teknoloji devleri Uzakdoğu'nun dışında da üretim yapma kararı aldılar. Avrupa ve Asya'nın ortasında bulunan Türkiye, pandemide teknoloji devleri için bir cazibe merkezi haline geldi.

Türkiye Bilişim Derneği Başkan Yardımcısı ve Boğaziçi Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Önder, Türkiye'ye dev firmaların yatırıma geleceğinin altını çizdi. Türkiye'nin jeopolitik olarak çok kritik bölgede bulunduğunu ifade eden Önder, "Hem Avrupa, hem Ortadoğu, hem Kafkaslar, hem de Afrika bölgelerinin ortasındayız. Kaliteli üretimimiz var. Bu, bizim için bir fırsat. Eğer bunu değerlendirebilirsek ülkemizin çok faydalanabileceğini görüyorum. Bilişim sektörünün lider global firmaları Türkiye'de yatırım konusunda çok hevesliler" dedi.

Ümit Önder, yabancı teknoloji şirketlerinin Türkiye'yi üretim merkezi olarak kullanmak istediklerine dikkat çekerek, "Teknoloji üretim Uzakdoğu'da, fabrikaların yüzde 50'den fazlası Wuhan bölgesinde. Orada kapatmalar başlayınca teknoloji üretimi durmuş oldu. Herkes elindeki stokları değerlendirmeye çalıştı. Açıldıktan sonra hızlı bir şekilde satın almalar başladı. Fakat şöyle bir durum oluştu. Büyük firmalar bunun büyük bir tehdit olduğunu gördü. 'Tek bir bölgede olmuyor, bunun yaymamız lazım' dediler. Türkiye çok güzel bir konumda. Büyük firmalar, Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir hub gibi kullanmak istiyorlardı. Biz bunu hiç bir zaman kabul etmiyorduk. 'Burayı bir üretim ülkesi haline getirmemiz gerekiyor' diyorduk. Onlar da bunu görüp, kabul ettiler. Yabancı markalar Türkiye'de üretime geçmek için can atıyor ve şu an bir engel yok. Amaç Çin'den teknolojiyi Türkiye'ye taşımak, buna da cep telefonu ile yavaş yavaş başladılar. Dünya devi markalar geldi Türkiye'de fabrikalarını kurup yatırımlarını yaptılar. Türkiye'de başka yatırımlar yapmak için araştırmalar, fizibilitasyon çalışmaları devam ediyor. Biz de ABD'li ve Çinli teknoloji devleriyle görüşüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisiyle beraber hareket ediyoruz. Çok ciddi destekler veriliyor şu anda. Genellikle İzmit, Mersin, İstanbul gibi liman bölgelerinde. Pendik, Gebze gibi teknoloji alanlarına yakın yerlerde. Türkiye cazibe merkezi oldu. Avrupalılar Türkiye'yi Doğuya, Ortadoğu'ya açılan kapı olarak görüyorlar. Ortadoğu da bizi Avrupa'ya açılan kapı olarak görüyor. Coğrafi olarak baktığımızda Avrupa'nın, Asya'nın ortasında bulunuyoruz. Türkiye'nin yeri coğrafya olarak çok güzel. Balkanlar, Kafkasya, Kuzey Afrika, Rusya, Ortadoğu, muhteşem bir coğrafyadayız. Bu nedenle üretim bittikten sonra çok kısa bir sürece içinde teslim edebiliyoruz. Çok kalifiye elemanlarımız var. Muhteşem bir alt yapımız var. Genç nüfusumuz yoğun, çalışma iş gücümüz, asgari ücretler Çin'den daha iyi. Daha kaliteli ürünler üretebiliyoruz. Bu yüzden cazibe merkezi haline geldik. Tüm yabancı şirketler Türkiye'yi üretim merkezi olarak kullanmak istiyor. Bu nedenle yatırım konusunu daha fazla öne geçirmeliyiz. Bu yılın sonunda 3-4 çok büyük markanın daha geleceğini öngörüyorum" dedi.

Önder, "Aslında 2019 sonuna kadar her şey normaldi. Son sekiz senedir baktığımız zaman teknoloji anlamında Türkiye'deki sayılar hep belirli bir orandaydı. Yüzde 10 artıyordu, yüzde 5 düşüyordu. 2020'nin Mart ayı gibi Türkiye'de vakalar görülmeye başladıktan sonra uzaktan eğitim uzaktan çalışma derken bilgisayarlar satışları çok ciddi anlamda arttı. Uzaktan çalışma ve eğitimle birlikte akıllı telefonların yetmediğini gördük. Bunun üzerine ertelediğimiz bilişim teknoloji alanındaki satın almaları erkene çektik. Yeni bilgisayarlar aldık. 2019 sonunda bilgisayar satış rakamları Türkiye'de 1.6 milyon adetti. 2020'de çok ciddi bir artışla 2.2 milyon adetle kapattık" dedi.

Önder, kendi ulusal teknolojimizi yapmamız gerektiğini belirterek, "Sanayi devrimi yapmış ülkelere baktığımız zaman bunu farklı zamanlarda gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Ortak noktaları şuydu kendi ulusal teknolojilerini yapma gereksinimini hissettiler. Ulusal güvenlik artık çok önemli. Türkiye için de çok önemli. Kendi ulusal teknolojimizi yapmamız gerekiyor. Burada yerli ve milli üretimi yapmamız gerekiyor. Bunu sadece yazılımsal olarak değil donanımsal olarak da yapmamız gerekiyor. ABD, Çin, Japonya gibi olmak itiyorsak bunu zaten yapmamız gerekiyor. Bu adımlar atıldı. Bunun müjdelerini yıl sonuna kadar vereceğiz" dedi.

Dünya teknoloji devleri, Türkiye'ye yatırım hazırlığında
Dünya teknoloji devleri, Türkiye'ye yatırım hazırlığında
Dünya teknoloji devleri, Türkiye'ye yatırım hazırlığında
Dünya teknoloji devleri, Türkiye'ye yatırım hazırlığında

Orta Doğu, Pandemi, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya teknoloji devleri, Türkiye'ye yatırım hazırlığında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 11:13 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti Günde bir tane yapılabilen el emeği yorganların tanesi bin 500 liradan satılıyor 10:55 Günde bir tane yapılabilen el emeği yorganların tanesi bin 500 liradan satılıyor Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı 10:51 Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi 10:24 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile 10:04 Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı 09:13 Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı
Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil 09:01 Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi 00:21 Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi

Son Dakika Haberleri
11:13 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti
11:12 İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi
10:55 Günde bir tane yapılabilen el emeği yorganların tanesi bin 500 liradan satılıyor
10:53 Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi
10:51 Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı
10:35 Sulama kanalına düşen aracın içinde bulunan iki genç için ekipler seferber oldu
10:32 Eski takım arkadaşı Josef'in performansını yorumlayan Volkan Demirel: Bizdeyken böyle değildi
10:23 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi
10:12 Direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi
10:04 Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Hem grip hem de korona aynı anda vücutta bulunabilir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Hem grip hem de korona aynı anda vücutta bulunabilir         
11:19
İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi         
11:12
Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi         
10:54
Eski takım arkadaşı Josef'in performansını yorumlayan Volkan Demirel: Bizdeyken böyle değildi Eski takım arkadaşı Josef'in performansını yorumlayan Volkan Demirel: Bizdeyken böyle değildi         
10:32
Direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi Direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi         
10:13
Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler         
09:38
Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar         
09:05
Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti         
08:58
Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular         
21:48
Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış         
20:08
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu         
19:45
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 11:25:41. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya teknoloji devleri, Türkiye'ye yatırım hazırlığında - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement