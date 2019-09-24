Son Dakika Haberleri: Dünya tektonik hareketlerle okyanus sularını yutuyor: Deprem riski artabilir
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Dünya tektonik hareketlerle okyanus sularını yutuyor: Deprem riski artabilir

1 saat önce

Dünya'da tektonik hareketlerden dolayı gezegenin iç kısmına beklenenden üç kat daha fazla suyun çekildiği ortaya çıktı. Bu durumun yeni depremleri tetikleyebileceği belirtiliyor.

Dünya tektonik hareketlerle okyanus sularını yutuyor: Deprem riski artabilir, System.String[]

Dünya'da tektonik hareketlerden dolayı gezegenin iç kısmına beklenenden üç kat daha fazla suyun çekildiği ortaya çıktı.


Deprem kuşağında yer alan Mariana kuyusu civarında doğal sismik hareketlerle ilgili verilerin kullanıldığı araştırmaya göre, Pasifik plakası Filipinler plakasının altına doğru kayıyor. Bunun sonucu olarak bilim adamları yüzeyin derinliklerinde ne kadar suyun karıştığına dair yaptıkları tahminleri güncelledi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:45 
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