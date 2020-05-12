Dünya Tekvando Federasyonu'ndan kritik kararlar

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Uluslararası faaliyetlerle ilgili önemli kararlar aldı.

WT Yönetim Kurulu toplantısı, Dr. Chungwon Choue başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya, WT Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ile Federasyon Dış İlişkiler Sorumlusu ve WT Denetçisi Ali Sağırkaya katıldı. Toplantıda Uluslararası faaliyetlerle ilgili önemli kararlar alındı. Toplantıya, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach da katıldı. Bach, koronavirüs pandemisinin başlamasının ardından ilk kez Uluslararası bir federasyonun toplantısına katıldığını altını çizerek, sporcu sağlığını ön planda tutan çalışmaları ön planda tutan çalışmaları nedeniyle WT'yi kutladı.

WT Yönetim Kurulu Toplantısı'nda koronvirüs pandemisi nedeniyle önemli Uluslararası faaliyetlerle ilgili iptal ve erteleme kararları çıkarken, bazı faaliyetlerin ev sahibi ülkeleri de belirlendi. Alınan kararlar şu şekilde:

"Bu yıl yapılması planlanan büyükler kategorisindeki kıta şampiyonalarının 2021 Mayıs ayı sonuna kadar yapılmasına izin verildi. Sporcuların kıta şampiyonalarında elde edecekleri puanlar olimpiyat oyunları için önem arz ediyor.

2021 yılı Mayıs ayında Çin'in Wuxi kentinde yapılması planlanan Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın aynı yerde Eylül ayı içine yapılması kararı alındı.

Bu yıl içinde yapılması planlanan Dünya Poomsae Şampiyonası iptal edildi. Bir sonraki dünya şampiyonasının 2022 yılında yapılması kararlaştırıldı.

Olimpiyat Oyunları ve Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nın gerçekleştirilecek olması nedeniyle 2021 yılındaki tüm Grand Prix organizasyonları iptal edildi.

2021 Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası sırasında yapılacak olan Uluslararası Tekvando Sempozyumu yerine tüm spor branşlarının davet edilmesi ile bir barış forumu düzenlenecek.

Bulgaristan 'ın başkenti Sofya 'da bu yıl Ekim ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası ile ilgili karar 15 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Bu yıl Grand Slam Final Müsabakası, daha önce planlandığı gibi Aralık ayı içerisinde Çin'in Wuxi kentinde düzenlenecek.

Toplantıda ayrıca 2021 Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na Bulgaristan'ın Sofya, 2022 Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası ve Gençlik Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne Senegal 'in Dakar , 2022 Dünya Poomsae Şampiyonası'na ise Güney Kore 'nin Gouyang kentinin ev sahipliği yapmasına karar verildi. 2022 Grand Prix Müsabakalarına ise sırasıyla Singapur İngiltere ve Ürdün ev sahipliği yapacak."

BAŞKAN ŞAHİN: "SPORCU SAĞLIĞINI GÖZETTİK"