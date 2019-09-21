Dünya Temizlik Günü
1 saat önce
Adana Doğa Sporları Topluluğu (ADOST), Kamp Adana Doğa Sporları Grubu ve Adana Genç Liderler ve Girişimciler Derneği üyeleri, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Belemedik Tabiat Parkında çöp topladı, temizlik yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:46 Kaynak: AA
Adana Doğa Sporları Topluluğu (ADOST), Kamp Adana Doğa Sporları Grubu ve Adana Genç Liderler ve Girişimciler Derneği üyeleri, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Belemedik Tabiat Parkında çöp topladı, temizlik yaptı.
Pozantı ilçesindeki parkta bir araya gelen üyeler ve vatandaşlar, çevredeki kağıt, plastik, metal ve şişeler gibi atıkları temizledi.
Etkinlikte, çevre temizliğinin önemine dikkat çekildi.
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