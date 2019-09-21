Son Dakika Haberleri: Dünya Temizlik Günü - ADANA
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Dünya Temizlik Günü - ADANA

40 dakika önce

Adana Doğa Sporları Topluluğu (ADOST), Kamp Adana Doğa Sporları Grubu ve Adana Genç Liderler ve Girişimciler Derneği üyeleri, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Belemedik Tabiat Parkında çöp topladı, temizlik yaptı.

Adana Doğa Sporları Topluluğu (ADOST), Kamp Adana Doğa Sporları Grubu ve Adana Genç Liderler ve Girişimciler Derneği üyeleri, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Belemedik Tabiat Parkında çöp topladı, temizlik yaptı.

Pozantı ilçesindeki parkta bir araya gelen üyeler ve vatandaşlar, çevredeki kağıt, plastik, metal ve şişeler gibi atıkları temizledi.

Etkinlikte, çevre temizliğinin önemine dikkat çekildi.

Dünya Temizlik Günü - ADANA

Pozantı, Eylül, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:42 Kaynak: AA
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