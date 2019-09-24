Son Dakika Haberleri: "Dünya Temizlik Günü" etkinlikleri
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"Dünya Temizlik Günü" etkinlikleri

1 saat önce

Toplumsal Değerler ve İşbirliği Federasyonu (TODİF) üyeleri ve üniversite öğrencileri, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında Edremit sahilinde temizlik yaptı.

Toplumsal Değerler ve İşbirliği Federasyonu (TODİF) üyeleri ve üniversite öğrencileri, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında Edremit sahilinde temizlik yaptı.

Edremit Belediyesi desteğiyle TODİF, Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD), Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) üyeleri ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, Edremit'teki Lalapaşa Sahili'nde çevre temizliği yaparak katı atıkları topladı.

TODİF Genel Başkanı Bekir Erdoğan, temizlik çalışmasıyla farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

" Estonya'dan başlayan ve dünya genelinde bir dizi yerel, ulusal ve bölgesel temizlik etkinliğine katılmalarını isteyen küresel çevre temizlik hareketi Let's Do It (Haydi Yapalım) tüm dünyada ve Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı Sivil Yaşam Derneği koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Biz de Van'da bu harekete destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla temizlik çalışması yaptık. Doğayı korudukça, doğa da bizleri koruyacaktır. 'Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevreyle olur' şiarıyla çevremizi temiz tutmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı farkındalık yaratarak devam getireceğiz."

Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:51 Kaynak: AA
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