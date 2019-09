Dünya Temizlik Günü'nde Akhisarlılar çöp topladı

MANİSA - Dünya Temizlik Günü'nde Akhisarlılar çöp toplayarak farkındalık oluşturdu. Dünyanın çevre sorununa dikkat çekmek için 'Haydi yapalım' temasıyla 81 il ve 157 ülkede aynı anda temizlik yapıldı. Akhisar Belediyesi, Akhisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Sivil Yaşam Derneği ve Let's Do It! (Haydi Yapalım!) Türkiye ekibi ile birlikte ortaklaşa düzenlenen etkinlik çerçevesinde Akhisar şehir merkezinde eski tren istasyonu yolu üzerinde çöpler toplandı.

Etkinliğe Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcıları Ekrem Kayserili, Bedri Türk, Belediye Meclis Üyeleri, CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli, Let's Do It! Akhisar temsilcisi Gültekin Kazımoğlu, Akhisarlı gençler ve çevrede bulunan vatandaşlar katıldı.

Gerçekleşen etkinlik hakkında konuşan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde arkadaşlarımızla beraber eski tren yolu üzerindeki çöpleri temizliyoruz. Tabii ki bu bir adım bizim için önemli olan vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlenmesidir. Buraya gelip katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Akhisarlı vatandaşlarımızdan ricam, daha temiz bir Akhisar için hep birlikte şehrimizi temiz tutalım. Gelecek nesillerimize örnek olarak temiz bir çevre bırakalım" ifadelerine yer verdi.

Akhisar gençleri olarak da farkındalık oluşturmak istediklerine vurgu yapan Let's Do It! Akhisar temsilcisi Gültekin Kazımoğlu, "21 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla dünya üzerinde aynı anda her yerde temizlik etkinlikleri oluyor. Biz de bu oluşumun içerisinde yer almak istedik ve şehrimizi temizledik. Bunu da başardığımıza inanıyoruz" dedi.

Dünyanın her yerinden gönüllü gruplar ve çeşitli kuruluşlar, 157 ülkede doğaya atılmış çöpleri temizlemek ve toplum farkındalığını artırmak için 'Dünya Temizliği' adı altında bir uluslararası hareket başlattı. 2008 yılında Estonya'da filizlenen Let's Do It! (Hadi Yapalım) temizlik modeli bugüne kadar toplam 100'den fazla ülkede hayata geçerken 9 milyon gönüllü bu etkinliklerde yer aldı.