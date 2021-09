DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ'NDE AYDINLI GÖNÜLLÜLER ÇÖP TOPLADI - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde, 'Let's Do İt' (Haydi Yapalım) Hareketi tarafından organize edilen etkinlikte, gönüllülerinin ortak çalışmasıyla 50 poşet çöp toplandı.

Dünya Temizlik Günü için 'Let's Do İt' Hareketi tarafından çöp toplama etkinliği yapıldı. Kızılay Aydın Şubesi, Gençlik Merkezi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi gönüllüleri de çalışmaya katıldı. Mimar Sinan Mahallesi Otoyol yakınlarındaki zeytinlik alanda 50 poşet çöp toplandı. Gönüllüler ellerine aldıkları poşetlerle başta plastik olmak üzere cam ve benzeri atıkları çevreden temizledi. Saat 10.00'da başlayan ve 30 gönüllünün katıldığı etkinlik, saat 13.00'de sona erdi. Toplanan çöpler, Büyükşehir Belediyesine ait kamyonetle alınarak geri dönüşüm alanına götürüldü.

Hareketin Aydın İl Koordinatörü Kağan Osman Pekmezci, "Doğayı daha düzgün bir hale çevirmek ve kendi yaptığımız pisliği temizliyoruz aslında. Bu bölgenin kirli olduğu bilgisini alıyorduk. 1.5 saatlik çalışmayla temizledik. Amacımız sadece doğayı temizlemekti. Daha yaşanılır bir yer kılmak" dedi.

Türk Kızılayı İl Kadın Teşkilatı Başkanı Gönül Şahin Mezgit, "Dünyamızın her geçen gün kirlendiğini fark ederek temizlikteki duyarlılığa bir farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

Etkinliğe katılan üniversite öğrencisi Beyza Kesterkır, "Daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir Türkiye için çalışalım. Kendi elimizle kendimizi yakıyoruz. Şu an daha iyi bir Türkiye ve Dünya için her şey bizim elimizde. Biz kirletirsek yarın bu dünya çocuklarımıza kalacak. Aslında biz yarınlarımızı kirletiyoruz. Cam ve çok fazla sayıda abur cubur atıkları topladım. Gerçekten çok üzüldüm. Böyle yapılmaması gerekiyor. Kendi adıma çok utandım. Bir daha yerlere çöp atmayacağım. En küçük izmarit ve peçetede olsa hiçbir şey yere atmayacağım" dedi. Gönüllülerden Eren Can ise, "Gençlik Merkezi adına bu etkinliğe katıldım. Cam plastik ve benzeri atıkları topladık. Doğa biziz, bizi kirletmeyelim" dedi.