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Dünya Temizlik Günü'nde Kaleiçi'nde çöp topladılar

1 saat önce

Dünya Temizlik Günü'nde Kaleiçi'nde çöp topladılar Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: " Küresel ölçekteki kirliliğe,insani ve çevresel tahribata dur demeliyiz"ANTALYA - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Dünya Temizlik Günü kapsamında Kaleiçi'nde çöp toplama etkinliğine katıldı.

Dünya Temizlik Günü'nde Kaleiçi'nde çöp topladılar

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal:

" Küresel ölçekteki kirliliğe,insani ve çevresel tahribata dur demeliyiz"

ANTALYA - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Dünya Temizlik Günü kapsamında Kaleiçi'nde çöp toplama etkinliğine katıldı.

Muratpaşa Belediyesi, Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla tarihi Kaleiçi'nde çöp toplama etkinliği düzenledi. Hadrianus Kapısı (Üç Kapılar) önünde start alan programa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Çevresel tahribata dur demeliyiz"

Öğrencilerin Dünya Temizlik Günü bildirisi okuduğu programda konuşan Başkan Uysal, iyi şeyler için bir araya geldiklerini ve dayanışma içinde olduklarını belirterek " Dünyayı hep birlikte kirletiyoruz. İyi şeyleri teşvik edenler, kötü şeylerin de sebebi oluyorlar. Bu küresel ölçekteki kirliliğe dur dememiz gerekiyor. İnsani ve çevresel tahribata dur demeliyiz. Mevcut kirlilikleri temizlememiz gerekiyor. Çevresel çalışmaların içinde olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Kirletmezsek temizlemek zorunda kalmayız." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara belediye yetkilileri tarafından, maske, eldiven ve çöp poşeti dağıtıldı. ÜÇ Kapılar'dan, Başkan Ümit Uysal'ın öncülüğünde başlayan Kaleiçi sokaklarında devam etti. Tarihi sokaklarda en çok sigara izmaritinin çıktığı görüldü.

Dünya Temizlik Günü'nde Kaleiçi'nde çöp topladılar

Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:33 Kaynak: İHA
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