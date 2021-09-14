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Dünya Temizlik Günü öncesinde Buca'dan örnek girişim - Son Dakika

Dünya Temizlik Günü öncesinde Buca'dan örnek girişim

14.09.2021 10:12
Dünya Temizlik Günü öncesinde Buca'dan örnek girişim, System.String[]

İZMİR'in nüfus bakımından en büyük ilçesi Buca'da, bir ilke imza atılarak park bahçeler ve temizlik müdürlüklerinden onlarca personel aynı anda sahaya inerek ot biçmeden konteyner değişimine, süpürgeden yıkamaya kadar tüm mahallelere sonbahar bakımı yapmaya başladı.

Her gün yaklaşık 50 kişilik ekip ile ortalama dört mahalleyi tepeden tırnağa temizleyen emekçiler, Dünya Temizlik Günü öncesinde Bucalılardan tam not aldı.

Göreve geldiği günden bu yana temizlik ve park bahçeler alanında özel çalışmalar yürüten ve şikayet oranını yüzde 70 azaltan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sonbahar temizliği için de düğmeye bastı.Öncelikle ekiplerinin eksiklerini tamamlayan belediye, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 28 temizlik aracını devretmesiyle 17 yıldır hizmet alımı usulüyle kullandığı temizlik araçlarını filosuna kattı. Daha temiz, daha yaşanabilir bir Buca için çalışmalarını aralıksız sürdüren temizlik işleri ve park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri, güçlenen kadrosu ve ekipmanıyla kent sokaklarına indi.

DÜZENLİ OLARAK SÜRECEK

Yapılacak tasarrufun hizmet kalitesini artırmak için kullanılacağını dile getiren Başkan Kılıç'ın talimatıyla ilk kapsamlı çalışma sonbaharla birlikte başladı. Belediyenin 50 kişilik temizlik ve park bahçeler müdürlüklerine bağlı emekçilerden oluşan ekipler, el süpürgeleri, sokak yıkama tankeri, konteyner yıkama ve süpürge araçlarıyla ilçeyi karış karış temizlemeye başladı. Her gün dört mahallede çalışma yapan ekipler, aynı zamanda hasar görmüş konteynerlerin tamirini de başlattı. 18 Eylül Dünya Temizlik Günü öncesinde eşine az rastlanır bir hareket başlatan ekip, dip bucak temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdüreceklerini ifade etti.

Dünya Temizlik Günü öncesinde Buca'dan örnek girişim

Erhan Kılıç, Sonbahar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dünya Temizlik Günü öncesinde Buca'dan örnek girişim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Temizlik Günü öncesinde Buca'dan örnek girişim - Son Dakika
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