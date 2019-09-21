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Dünya Temizlik gününde Didim'de çevre temizliği yapıldı

1 saat önce

21 Eylül Dünya Temizlik gününde Dünyada 100'ün üzerinde ülkede aynı zamanda yapılan Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası Didim'de de gerçekleştirildiDünyada 100'ün üzerinde ülkede aynı zamanda yapılan Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası Didim'de de gerçekleştirildi.

Dünya Temizlik gününde Didim'de çevre temizliği yapıldı, System.String[]

21 Eylül Dünya Temizlik gününde Dünyada 100'ün üzerinde ülkede aynı zamanda yapılan Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası Didim'de de gerçekleştirildi


Dünyada 100'ün üzerinde ülkede aynı zamanda yapılan Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası Didim'de de gerçekleştirildi. "Haydi Sende katıl " sloganıyla Yeşilkent sahilinde plaj ve çevre temizliği yapıldı. Yeşilkent sahilinde gerçekleşen etkinliğe Didim Belediye Başkan yardımcıları Öznur Gündoğdu ve Zeynel Şener, Didim Belediyespor Kulüp Başkanı Bedri Altıntaş, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar, Didim Belediyespor'lu teknik heyet ve futbolcular, Engelliler derneği çalışanları ile belediye personeli katıldı.


Güzel havada gerçekleşen etkinlikte plaj ve çevresindeki çöpler toplandı. Didim Belediye Başkan yardımcılaı Öznur Gündoğdu ve Zeynel Şener tüm dünyada gerçekleşen etkinliğe Didim'de de dikkat çekmek amacıyla bir ara geldiklerini belirterek, katkı sunan ve destek olan herkese teşekkür ettiler. - AYDIN

Yeşilkent, Gündoğdu, Eylül, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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