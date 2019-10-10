Son Dakika Haberleri: "Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı"
Son Dakika Güncel 'Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı'

"Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı"

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz Kürtlerle değil, YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz Kürtlerle değil, YPG/ PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı." dedi.

Oktay, TRT World televizyonunda katıldığı programda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'de çok sayıda Kürt kökenli vatandaşın yaşadığına, AK Parti'nin en fazla Kürt kökenli milletvekiline sahip siyasi parti olduğuna dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti:

"Biz Kürtlerle mücadele etmiyoruz. Biz dünyanın bu bölgesinde yüzyıllardır birlikte yaşıyoruz. Biz PKK/YPG terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Dünya terör örgütüyle Kürtleri birbirinden ayırmalı. Türkiye'de Türkler, Kürtler, Araplar hep beraber yaşıyor. Bununla ilgili sorun yok. Ama hiçbir terör örgütünün veya ülkenin bize tehdit oluşturmasına izin vermeyiz. Buna DEAŞ da dahil."

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın bir işgal operasyonu olmadığının altını çizen Oktay, "Siviller kendi topraklarına dönebilsin diye biz burada bir bölgeyi istikrarlı hale getirmeye çalışıyoruz. Buna Suriyeli Kürtler de dahildir." diye konuştu.

(Sürecek)

fuat oktay, Türkiye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:04 Kaynak: AA
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