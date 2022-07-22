Dünya tersine döndü! İşte Çin'deki iPhone satış oranı

Huawei'nin ABD ambargosu sonrasında giderek küçülüşünün ardından Çin pazarında büyük boşluk oluştu. Bunu ilk başta Honor, OPPO ve OnePlus gibi markalar doldurmuş olsa da iPhone'a olan ilgi günden güne beklenmedik bir şekilde arttı. Şimdi ise Apple, iPhone 13 satışları başta olmak üzere tüm cihazları Çin pazarında rekor seviyede talep görüyor.

Apple, iPhone 13 satışları ile Çin pazarını alt üst etti!

Ortaya çıkan son raporlara göre, Asya bölgesindeki iPhone 13 satışları tavan yaptı. Hatta Çin pazarında yıllık bazda yüzde 200 oranında bir artış söz konusu. Haziran ayı özelinde baktığımızda ise yüzde 227 gibi çok daha yüksek bir yükselişle karşılaşıyoruz.

Tabii bu durum 2 farklı açıdan dikkatleri üzerine çekiyor. Bunlardan ilki, Apple ve Samsung gibi pazarın en çok satış yapan markaları bu yıl pandemi, küresel enflasyon ve çip krizi gibi nedenlerden dolayı daha az telefonu piyasaya sürdü. Hatta yalnızca bu iki şirketin 50 milyon daha az cihaz ürettiği biliniyor.

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Fakat buna rağmen Apple, Çin pazarında satışlarını kat be kat artırmayı başardı. Yani artık pastanın büyük dilimini Avrupa ve Amerika değil, Asya pazarı üstleniyor. İkinci dikkat çekici neden ise son 3 yılda pazarda yaşanan boşluk.

ABD tarafından Huawei'ye uygulanan ambargo ve ticari yasakların ardından bu şirket akıllı telefon üretiminde tarihi bir küçülmeye gitti. Pazar payı ise bir dönem yüzde 30'lara ulaşırken artık yüzde 5 seviyesini geçemiyor.

Burada doğan boşluğu ise Honor, OPPO, OnePlus ve Vivo gibi diğer Çinli şirketler üstlenmişti. Tabii yalnızca Asya değil, Avrupa ve Amerika pazarlarında da durum böyleydi. Ancak gördüğümüz kadarıyla Apple'a artan ilgi nedeniyle kartlar yeniden dağıtılıyor.

İlgili rapora göre, iPhone 11 serisinde başlayan ilgi, yeni nesillerde artarak devam etti. iPhone 13 tanıtıldıktan sonra ise zirveye ulaştı. Hatta pandemi döneminde kapanmalar yüzünden akıllı telefon sevkiyatları yüzde 12 oranında düşüş gösterirken Apple yüzde 25 daha fazla sevkiyat yaptı.

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