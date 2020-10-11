Dünya, "Ticaret İçin Önce Sağlık" diyerek WoodTech 2020 fuarında buluştu - Son Dakika

Dünya, "Ticaret İçin Önce Sağlık" diyerek WoodTech 2020 fuarında buluştu

11.10.2020 00:57
Dünya,

Koronavirüs salgını döneminde ara verilen fiziki fuarlar yeniden gerçekleştirilmeye başladı.

Koronavirüs salgını döneminde ara verilen fiziki fuarlar yeniden gerçekleştirilmeye başladı. Bu kapsamda 33'üncü Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech 2020 İstanbul Büyükçekmece'de bulunan fuar merkezinde kapılarını açtı.

Koronavirüs salgını döneminde gerçekleştirilmesine ara verilen fiziki fuarlar yeniden düzenlenmeye başladı. Koronavirüs salgını normal hayatın birçok alanında olduğu gibi fiziki fuarların gerçekleşmesine de engel olmuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar sonucunda ise fuarların belirli koşullarla yeniden düzenlenebileceği duyurulmuştu. Alınan kararlar ile harekete geçen fuar organizasyon şirketleri ticaretin normalleşmesi amacıyla yeniden fuar organizasyonları düzenlenmeye başladı. Bu kapsamda 'Tüyap Fuarcılık'ın düzenlediği 33'üncü Uluslararası Ağaç işleme makineleri, kesici takımlar, el aletleri fuarı WoodTech 2020 Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Tüyap çatısı altında, pandemi döneminde ilk kez gerçekleştirilen fuarda sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak hareket ediliyor. Bunların yanı sıra fuar alanına girenlerin ateş ölçümü yapılıyor ve HES kodu istenerek kontrol ediliyor.

Koronavirüsün ticarete olumsuz etkileri fuarlar ile gideriliyor

Koronavirüs salgınının ticarete olumsuz etkilerini önlemek adına fuar organizasyonları önemli yer tutuyor. Bu yıl 33' üncüsü düzenlenen 'WoodTech 2020' fuarı sektörün önemli üreticileriyle alıcıları buluşturuyor. Fuarda; Almanya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, İsviçre, İtalya, Lihtenştayn ve Türkiye dahil 8 ülkeden 79 firma ve firma temsilciliğinin ürünleri sergilenecek. Bunun yanı sıra fuarın, yurt dışından da gelen alıcılar ile ülke ihracatına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

"Sadece Türkiye'nin değil, yakın coğrafyanın da buluşma noktası olmayı hedefliyoruz"

Fiziki fuarların bu dönemde ticaretin normalleşmesi için önemli bir yer tuttuğuna değinen Tüyap Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Ünal Öztop, "Fuarımız bugün başladı. 10-14 Ekim tarihleri arasında katılımcıları ağırlayacağız. Sağlık Bakanlığının genelgesi doğrultusunda tüm önlemlerimizi aldık. Misafirler içeriye girerken HES kodunu sorguluyoruz. Tüm süreçlerimizi temassız hale getirmeye çalıştık. Fuar alanına girecek bir ziyaretçinin herhangi bir yere dokunmadan, evde bütün işlemlerini gerçekleştirip burada temassız bir şekilde fuara girebilecek. Tüm ziyaretçiler 2250 metrekare üzerine kurulan kayıt alanından sosyal mesafelerini koruyarak fuara giriş yapacak. Sektör profesyonellerinin her türlü ağaç makinelerini, kesici aletleri bulabileceği endüstriyel bir platformdayız. 8 ülkeden 79 firma ve firma temsilcilerini ağırlıyoruz. Bunun dışında da yaklaşık 54 ülkeden yurtdışı alım heyeti ve misafirlerimizi bekliyoruz. Şuanda içeride bulunan misafirlerimizin yüzde 25'inden fazlası yurtdışından gelenler. Sadece Türkiye'nin değil, yakın coğrafyanın da buluşma noktası olmayı hedefliyoruz. Bakanlık kararı ile fuarların durdurulduğu dönemde çeşitli sektörlerde dijital fuarlar denendi ancak dijital ortamda yapılan fuarların verimliliği hep soru işareti olarak kaldı. Fuar deneyimi olan firmalar biliyorlar ki, bir fuar açıldığında ticaret çok daha hızlı gelişiyor. Hem alıcı hem de satıcı ülkeye katkısı oluyor. Heyecanla tüm fuarlarımızı gerçekleştirmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, 5 senedir cari açık vermeyen bir sektör olduklarını vurgulayarak, "TOBB'dan aldığımız verilere göre, sektörümüze yaklaşık 7-8 bin civarında bir istihdam sağlıyoruz. Pandemi döneminde ticaretin bir kısmı devam etti" dedi.

As Metal Yönetici Ortağı Gürkan Necipoğlu, "Bu dönem her zamanki fuarlardan daha farklı bir fuar yapılıyor. Yönetim ve katılımcılar pandemiyle ilgili olarak tüm tedbirlerini aldılar. Önce sağlığın daha sonra da bol kazançlı bereketli bir fuar olmasını diliyorum. Türk imalatçılar olarak, Türk sanayisine elimizden gelen desteği vermek adına buradayız" diye konuştu.

Biesse Türkiye Operasyon Direktörü Yelda Akıncı, "Bu fuarda endüstriyel teknolojik makineleri sergiliyoruz. Uzun bir süreden sonra burada düzenlenen ilk fuar oldu. Pandemiden dolayı önceki fuarlardaki gibi bir ziyaretçi yoğunluğu beklemiyoruz. Güzel bir katılım görüyorum. Kurulum aşamasından itibaren birçok tedbir aldık" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünya, 'Ticaret İçin Önce Sağlık' diyerek WoodTech 2020 fuarında buluştu - Son Dakika Ekonomi

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