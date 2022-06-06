Dünya Ticaret Merkezi'nin (One WTC) ihtişamlı kulesi: Freedom Tower - Son Dakika
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Dünya Ticaret Merkezi'nin (One WTC) ihtişamlı kulesi: Freedom Tower

06.06.2022 12:34

11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırıları sonucu yıkılan ikiz kulelerin yerine inşa edilen ve dünyanın en uzun binaları arasında yer alan Dünya Ticaret Merkezi (One WTC), New York'un en belirgin silüeti olma özelliğini koruyor.

11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırıları sonucu yıkılan ikiz kulelerin yerine inşa edilen ve dünyanın en uzun binaları arasında yer alan Dünya Ticaret Merkezi (One WTC), New York'un en belirgin silüeti olma özelliğini koruyor. 2006'da yapımına başlanan One WTC, 2013'te üzerine eklenen çan kulesiyle 541 metre yüksekliğine erişti ve 2014'te tamamlanarak hizmete alındı. 104 katlı bina, Dünya Ticaret Merkezi kompleksinin ana binası olarak tanımlanıyor.

Dünya Ticaret Merkezi'nin (One WTC) ihtişamlı kulesi: Freedom Tower
Dünya Ticaret Merkezi'nin (One WTC) ihtişamlı kulesi: Freedom Tower
Dünya Ticaret Merkezi'nin (One WTC) ihtişamlı kulesi: Freedom Tower
Dünya Ticaret Merkezi'nin (One WTC) ihtişamlı kulesi: Freedom Tower

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Dünya Ticaret Merkezi, New York, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Ticaret Merkezi'nin (One WTC) ihtişamlı kulesi: Freedom Tower - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Ticaret Merkezi'nin (One WTC) ihtişamlı kulesi: Freedom Tower - Son Dakika
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