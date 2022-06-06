11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırıları sonucu yıkılan ikiz kulelerin yerine inşa edilen ve dünyanın en uzun binaları arasında yer alan Dünya Ticaret Merkezi (One WTC), New York 'un en belirgin silüeti olma özelliğini koruyor. 2006'da yapımına başlanan One WTC, 2013'te üzerine eklenen çan kulesiyle 541 metre yüksekliğine erişti ve 2014'te tamamlanarak hizmete alındı. 104 katlı bina, Dünya Ticaret Merkezi kompleksinin ana binası olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA

Dünya Ticaret Merkezi, New York, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dünya Ticaret Merkezi'nin (One WTC) ihtişamlı kulesi: Freedom Tower - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.