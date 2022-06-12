Dünya Ticaret Örgütü 12. Bakanlar Konferansı Başladı - Son Dakika
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Dünya Ticaret Örgütü 12. Bakanlar Konferansı Başladı

12.06.2022 18:53
Dünya Ticaret Örgütü 12. Bakanlar Konferansı Başladı

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) 12'nci Bakanlar Konferansı başladı.

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) 12'nci Bakanlar Konferansı başladı.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, konferansın açılış konuşmasında, 2017'de düzenlenen 11'inci Bakanlar Konferansına atıf yaparak, "Son Bakanlar Konferansı'ndan bu yana dünyada çok şey değişti. Keşke bu değişim daha iyiye doğru olsaydı, fakat dünya daha karışık bir hale geldi." dedi.

Kovid-19 salgını, Rusya- Ukrayna savaşı, savaşın yol açtığı küresel gıda ve enerji krizinin, "çoklu krizin bir parçası" olduğunu vurgulayan Okonjo-Iweala, bu sorunların aşılması gerektiğini belirtti.

Okonjo-Iweala, katılımcı DTÖ üyelerinin "balıkçılık sübvansiyonlarının azaltılması", "Kovid-19 aşılarına erişimin artması", "küresel gıda güvenliğinin ele alınması" ve "DTÖ'nün reforma gitmesi" gibi konulardan bazılarında anlaşmaya varılabileceğine dair "temkinli iyimserlik" içinde olduğunu kaydetti.

Bir veya iki maddede anlaşılabilirse bunu başarı sayacağını ifade eden Okonjo-Iweala, "Açık konuşmak gerekirse bunu yapmak bile kolay görünmüyor. Yolumuz tümsekli ve taşlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Katılımcı bakanlara, kendi ülkelerinin talep listelerine dair çok şey beklememe çağrısı yapan Okonjo-Iweala, "Konferanstaki anlaşmaların kusursuz olamayacağını herkes kabullenmeli." şeklinde konuştu.

Son yılların en önemli toplantısı

Konferansta, DTÖ üyesi ülkelerin bakanları tarafından örgütün Kovid-19 salgını ve etkileriyle mücadeledeki rolü, tarım, gıda krizi, Ukrayna'daki savaş, balıkçılık sübvansiyonları ile örgütün reformu konuları ele alınacak.

Örgütün son dört buçuk yıldaki en önemli etkinliği olarak gösterilen konferansa DTÖ üyesi 164 ülkeden yaklaşık 100 bakanın katılacağı açıklandı.

Türkiye'yi Bakan Mehmet Muş temsil ediyor

15 Haziran'da sona erecek konferansta Türkiye'yi Ticaret Bakanı Mehmet Muş temsil ediyor.

Bakan Muş, konferans çerçevesinde, heyet başkanlarının konuşmalarını gerçekleştirecekleri "Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Karşılaştığı Zorluklar Oturumu"nun yanı sıra tarım konusunda benzer müzakere pozisyonlarına sahip ülkelerden oluşan, Türkiye'nin de üyesi olduğu G-33 Grubunun Bakanlar Toplantısına iştirak edecek.

Bakan Muş, ayrıca farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Cenevre, İsviçre, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Ticaret Örgütü 12. Bakanlar Konferansı Başladı - Son Dakika

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