Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörlüğü için konsensüs sağlanamadı - Son Dakika

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörlüğü için konsensüs sağlanamadı

28.10.2020 20:55
Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörlüğü için konsensüs sağlanamadı, System.String[]

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğü için Avrupa Birliğinin (AB) onayını alan Nijerya'dan Ngozi Okonjo-Iweala'ya ABD karşı çıktı.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğü için Avrupa Birliğinin (AB) onayını alan Nijerya'dan Ngozi Okonjo-Iweala'ya ABD karşı çıktı.

Ülkeler arasındaki ticaret kurallarıyla ilgilenen tek uluslararası organizasyon olan DTÖ'de, yeni Genel Direktör için konsensüs sağlanamadı.

DTÖ Genel Direktörü'nü belirleme sürecinde son tura kalan Okonjo-Iweala ile Güney Kore'den Yoo Myung-hee, DTÖ tarihinde ilk kadın direktör olmak için yarışıyor.

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan örgütün bugün yapılan toplantısına katılan 27 üye katıldı.

Üyelerin çoğu DTÖ Genel Direktörlüğü için Okonjo-Iweala'ya desteğini bildirdi.

ABD heyeti ise ikinci tur sonunda finale kalan diğer aday Güney Kore'den Yoo Myung-hee'yi destekledi.

Böylelikle, AB'nin 26 Ekim'de Genel Direktörlük için onay verdiği Okonjo-Iweala ABD engeline takıldı.

DSÖ Genel Direktörlüğü kararının oy birliğiyle onaylanması gerekiyor.

DTÖ Enformasyon Direktörü Keith Rockwell, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Heyetlerden biri Okonjo-Iweala'yı desteklemedi. Bu heyet Amerika Birleşik Devletleri'ydi." dedi.

Rockwell, kararın DTÖ'nün ana yönetim organı olan Genel Danışmanlık tarafından alınacağını belirterek, 9 Kasım'da yapılacak toplantıda Genel Direktörlük için nihai kararın verilmesinin beklendiğini aktardı.

Rockwell, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, Genel Direktörlük yarışını "seçim" yerine "süreç" olarak tanımlamıştı.

Rockwell, "Bu, bir aday etrafında fikir birliği oluşturmak için tasarlanmış bir süreçtir. Bu aday büyük olasılıkla konsensüs ile belirlenecek. Son turda yer alan her iki kadın da fevkalade iyi niteliklere sahip. Bu herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir husus." ifadelerini kullanmıştı.

DTÖ eski Genel Direktörü Roberto Azevedo, 1 Eylül'de görevinden ayrılmıştı.

DTÖ tarihinin en büyük krizini yaşıyor

Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının gölgesindeki DTÖ'nün 25 yıllık tarihinin en büyük krizinin içinde olduğu belirtiliyor.

Değişen küresel ekonomik ve ticari şartlara uygun olarak kendini yenilememekten kaynaklanan sıkıntıları artan örgüt, hakim ataması, bütçe baskısı ve personelin rolüyle ilgili tartışmalarla da gündem oluyor.

DTÖ'nün temyiz organının işleyişi Washington'un yeni hakim atamalarını engellemesiyle kilitlenmiş durumda ve 11 Aralık'tan bu yana yeni karar alınamıyor. Temyiz organında bir hakim kalırken, karar alınabilmesi için en az 3 hakimin olması gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Ticaret Örgütü, Ticaret, Nijerya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörlüğü için konsensüs sağlanamadı - Son Dakika

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