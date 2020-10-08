Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörlüğü'ne bir kadın adayın seçilmesi kesinleşti - Son Dakika

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörlüğü'ne bir kadın adayın seçilmesi kesinleşti

08.10.2020 16:49
Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörlüğü'ne bir kadın adayın seçilmesi kesinleşti, System.String[]

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğü seçimlerinde son tura kalan Nijerya'dan Ngozi Okonjo-Iweala ile Güney Kore'den Yoo Myung-hee, DTÖ tarihinde ilk kadın direktör olmak için yarışacak.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğü seçimlerinde son tura kalan Nijerya'dan Ngozi Okonjo-Iweala ile Güney Kore'den Yoo Myung-hee, DTÖ tarihinde ilk kadın direktör olmak için yarışacak.

Ülkeler arasındaki ticaret kurallarıyla ilgilenen tek uluslararası organizasyon olan DTÖ'de, yeni Genel Direktörü belirlemek için seçim süreci devam ediyor.

DTÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Ağustos'ta kişisel nedenlerden dolayı görevi bırakan Brezilyalı Roberto Azevedo'nun yerine gelecek isim için ikinci turda 5 aday yarıştı.

Kenyalı Amina Muhammed, Suudi Arabistan'dan Muhammed Maziad Al-Tuwaijri ve Birleşik Krallık'tan Liam Fox ikinci turda elenen isimler oldu.

Nijerya'dan eski Maliye Bakanı Ngozi Okonjo-Iweala ve Güney Kore'den Ticaret Bakanı Yoo Myung-hee'nin son tura kalmasıyla, DTÖ tarihinde Genel Direktörlük makamına ilk kez bir kadın adayın oturması kesinleşti.

DTÖ Enformasyon Direktörü Keith Rockwell, gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Direktörlük yarışını "seçim" yerine "süreç" olarak tanımladı.

Rockwell, "Bu, bir aday etrafında fikir birliği oluşturmak için tasarlanmış bir süreçtir. Bu aday büyük olasılıkla konsensüs ile belirlenecek. Son turda yer alan her iki kadın da fevkalade iyi niteliklere sahip. Bu herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir husus." ifadelerini kullandı.

DTÖ Genel Direktörlüğü için 19-27 Ekim'de üçüncü ve son tur gerçekleştirilecek. Kazanan adayın 7 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

DTÖ tarihinin en büyük krizini yaşıyor

Özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının gölgesindeki DTÖ'nün 25 yıllık tarihinin en büyük krizinin içinde olduğu belirtiliyor.

Değişen küresel ekonomik ve ticari şartlara uygun olarak kendini yenilememekten kaynaklanan sıkıntıları artan örgüt, hakim ataması, bütçe baskısı ve personelin rolüyle ilgili tartışmalarla da gündem oluyor.

DTÖ'nün temyiz organının işleyişi Washington'un yeni hakim atamalarını engellemesiyle kilitlenmiş durumda ve 11 Aralık'tan bu yana yeni karar alınamıyor. Temyiz organında bir hakim kalırken, karar alınabilmesi için en az 3 hakimin olması gerekiyor.

Dünya Ticaret Örgütü, Güney Kore, Nijerya, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörlüğü'ne bir kadın adayın seçilmesi kesinleşti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu Hava tahmin uzmanı Muammer Bil: İstanbul'da dolu geçen seferki gibi etkili olmayacak Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi Merkez Bankası'nın rezervleri 121 milyon dolar arttı! İşte kasadaki miktar Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Karısına işkence eden cani koca, mahkemede suçunu itiraf etti: Beni terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdim Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti
FETÖ'nün FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı         
16:33
Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt         
15:55
Avrupa ülkelerinde korkulan oluyor! Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti Avrupa ülkelerinde korkulan oluyor! Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti         
15:44
60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor 60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor         
15:11
Denetim yapan Vali Atik, eldiven takmayan fırın çalışanının verdiği ekmeği almaktan vazgeçti Denetim yapan Vali Atik, eldiven takmayan fırın çalışanının verdiği ekmeği almaktan vazgeçti         
14:59
Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi         
14:38
Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti         
14:21
Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor         
14:11
Zonguldak'ta ''uçak düştü'' ihbarı, kısa süreli tedirginlik yaşattı Zonguldak'ta ''uçak düştü'' ihbarı, kısa süreli tedirginlik yaşattı         
13:56
Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar ile yollar ayrılıyor         
13:45
Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı         
12:21
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu 300 milyon dolarlık parşömeni 64 dolara satmış Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu 300 milyon dolarlık parşömeni 64 dolara satmış         
11:37
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek         
11:03
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 17:14:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörlüğü'ne bir kadın adayın seçilmesi kesinleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei