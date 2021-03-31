Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette 2021 büyüme tahminini yükseltti - Son Dakika

Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette 2021 büyüme tahminini yükseltti

31.03.2021 20:37
Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette 2021 büyüme tahminini yükseltti, System.String[]

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2021'de küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 7,2'den yüzde 8'e çıkardı.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2021'de küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 7,2'den yüzde 8'e çıkardı.

DTÖ, küresel ticaretin görünümüne ilişkin mart ayı raporunu yayımladı.

Raporda, 2021 için küresel mal ticareti büyüme tahmininin, dünya ticaretindeki hızlı toparlanma beklentisiyle, 0,8 puan artışla yüzde 8'e çıkarıldığı bildirildi.

DTÖ'nün raporunda, söz konusu ticaretin 2022'de yüzde 4 büyüyeceği öngörüldü.

2020'de küresel mal ticaretindeki düşüş beklenenden az oldu

Geçen yıl küresel mal ticaretinin yüzde 5,3 daraldığına işaret edilen raporda, toparlanmaya rağmen küresel ticaret hacminin salgın öncesi seviyenin altında kalacağı belirtildi.

DTÖ'nün ekim 2020'deki tahmininde geçen yıl için yüzde 9,2'lik bir düşüş öngörüldüğü anımsatılan raporda, kasım 2020'de Kovid-19 aşının geliştirilmesinin ve hükümetlerin güçlü parasal ve mali desteğiyle geçen yıl ikinci yarıda toparlanmanın güçlü kalması nedeniyle 2020'de küresel mal ticaretinde düşüşün beklenenden daha az gerçekleştiği vurgulandı.

Raporda, Kovid-19 salgının "aşılamadaki yavaş ilerleme", "bölgesel eşitsizlikler" ve "hizmet sektöründeki zayıflık" nedeniyle ekonomide toparlanma için halen en büyük tehdidi oluşturduğu ifade edildi.

"Hızlı, küresel ve adil bir aşı uygulaması, sahip olduğumuz en iyi teşviktir"

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, rapora ilişkin düzenlediği basın toplantısında, yoksul ülkelerdeki insanlar için aşıya erişimi artırma çağrısında bulundu.

Aşıların hızla geliştirilmesinin dünyaya Kovid-19 salgını durdurma şansı verdiğini vurgulayan Iweala, "Ancak çok sayıda ülke ve insan aşılara eşit erişime sahip olmazsa bu fırsat boşa gidebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Iweala, aşı üretim tesislerinin dünya çapında daha iyi dağıtılmasıyla yoksul ülkelerin aşılar için sıraya girmek zorunda kalmayacağını aktararak, "Hızlı, küresel ve adil bir aşı uygulaması, sahip olduğumuz en iyi teşviktir." dedi.

Dünya Ticaret Örgütü, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette 2021 büyüme tahminini yükseltti - Son Dakika Ekonomi


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