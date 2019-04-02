Dünya Ticaret Örgütü'nden Kritik Açıklama

Dünya Ticaret Örgütü uluslararası arenada yükselen tansiyon sebebi ile kürsel ticari büyümenin ivme kaybettiğini açıkladı.

Dünya Ticaret Örgütü uluslararası arenada yükselen tansiyon sebebi ile kürsel ticari büyümenin ivme kaybettiğini açıkladı.



Dünya Ticaret Örgütü (WTO) yayınladığı bir raporda ile küresel ticari büyümenin ivme kaybettiğini açıkladı. Uluslararası ticaret alanında yükselen tansiyonun buna yol açtığı belirtilen raporda, "Dünya ticareti 2019 ve 2020 yıllarında, ticari tansiyonun yüksekliği ve ekonomik belirsizlikte büyüme sonucu 2018 yılında beklenenden daha yavaş büyüme kaydedilmesi sebebi ile sert rüzgarlar ile yüzleşmeye devam edecek" ifadelerine yer verdi.



"Bu tablo karşısında kimse şaşırmamalı"



Raporda ayrıca örgütün uzmanlarının mal ticaretindeki büyüme hacminin 2019'da, 2018'deki yüzde 3 oranından yüzde 2.6'ya düşeceğini aktarıldı. Öte yandan; oranların küresel alandaki tansiyonun düşmesine bağlı olarak değişebileceğinin belirtildiği raporda, WTO'nun Başkanı Roberto Azevedo'nun açıklamalarına da yer verildi. Azevedo'nun açıklamasında, "Ticari tansiyon böyle yükselmesi ile birlikte, kimse bu tablo karşısında şaşırmamalı. Bu tarz yüksek seviyedeki bir belirsizlik içerisinde büyümeyi yönlendirme konusundaki rolünü oynayamaz" ifadeleri kullanıldı.



"Artan tansiyonu çözmek giderek aciliyetini arttırıyor"



Raporda Azevedo'nun ticaret alanındaki gerginliğin derhal düşürülmesi gerektiğini belirttiği aktarılarak, "Günümüz ekonomisinde, artan tansiyonu çözmek ve ciddi zorluklara karşılık veren küresel ticaret için, teknolojik devrimler, istihdam ve ekonomik kalkınmanın artırması gibi yöntemler ile pozitif bir yol haritası oluşturmak, giderek aciliyetini arttırıyor" ifadelerine yer verildi.



"İstikrarda gerilemeyi beraberinde getirecek tarihi bir hata olur"



Azevedo'nun WTO uzmanlarının bu pozitif adımlar üzerine çalışmalar yürüdüğünü ifade ettiği raporda, "WTO uzmanları bunu gerçekleştirmek için çalışıyor ve ticari sistemi güçlendirmek ve sistemin güvenliğini arttırmak üzerine görüşüyor. Bu hayati önem taşıyor. Eğer ticari sistemin üzerine kurulu olduğu kuralların öneminin ehemmiyetini unutursak, zayıflama riski ile karşılaşabiliriz ki bu da dünyanın her yerinde büyüme ve istikrarda gerilemeyi beraberinde getirecek tarihi bir hata olur" ifadelerine yer verdiği belirtildi.



Raporda mal ticaretindeki büyüme hacminin yüzde 2.6 büyümesinin yanı gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) oranın da aynı şekilde yüzde 2.6 oranında büyümesinin beklendiği kaydedildi. Öte yandan 2020 yılında ticari büyümenin yüzde 3.0'a gelmesi ve GSYİH'nin 2.6'da sabit kalmasının gerektiği de belirtildi - CENEVRE

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