Dünya Ticaret Örgütü, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel ticarette 2022 büyüme tahminini düşürdü - Son Dakika
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Dünya Ticaret Örgütü, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel ticarette 2022 büyüme tahminini düşürdü

12.04.2022 18:57
Dünya Ticaret Örgütü, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel ticarette 2022 büyüme tahminini düşürdü

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2022'de küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 4,7'den yüzde 3'e indirdi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle 2022'de küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 4,7'den yüzde 3'e indirdi.

DTÖ, küresel ticaretin görünümüne ilişkin nisan ayı raporunu yayımladı.

Raporda, 2022 için küresel mal ticareti büyüme tahmininin Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'de tekrar başlayan Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yüzde 4,7'den yüzde 3'e indirildiği bildirildi.

Söz konusu ticaretin 2023'te yüzde 3,4 büyüyeceği öngörüsüne yer verilen raporda, bu tahminlerde Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin belirsizlik nedeniyle revizyon olabileceği vurgulandı.

Raporda, küresel büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 2,8'e düşürülürken, 2023'te yüzde 3,2 büyüme beklendiği kaydedildi.

Küresel ekonomiye ilişkin beklentilerin Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana olumsuzlaştığı ve DTÖ ekonomistlerini gelecek 2 yıl boyunca dünya ticareti için tahminlerini yeniden değerlendirmeye zorladığı belirtilen raporda, savaşın ilk olarak emtia fiyatlarında keskin bir artışa neden olduğu hatırlatıldı.

Raporda, "Küresel ticarette ve üretimindeki küçük paylarına rağmen Rusya ve Ukrayna; gıda, enerji ve gübre gibi temel malların ana tedarikçileri ve bu ülkelerin arzları şu anda savaş tehdidi altında." ifadesi kullanıldı.

Şu anda küresel ticareti etkileyen tek faktörün savaş olmadığı vurgulanan raporda, dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin'de Kovid-19'un yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamaların tedarik zincirini baskıladığı ve deniz ticaretini yeniden kesintiye uğrattığı belirtildi.

Raporda, "Bu, imalat mallarının yeniden kıtlığına ve daha yüksek enflasyona yol açabilir." denildi.

"Şimdi içe dönme zamanı değil"

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, rapora ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'daki savaşın ekonomik etkilerinin Ukrayna sınırlarının çok ötesine yayılacağına işaret etti.

Okonjo-Iweala, "Birbiri ardına gelen pandemi ve savaşın; tedarik zincirlerini bozduğu, enflasyonist baskıları artırdığı, üretim ve ticaret büyümesi için beklentileri düşürdüğü artık açık." dedi.

Ukrayna ve Rusya'dan yapılan tahıl ve emtia ürünleri ihracatındaki aksamaların ve yüksek gıda fiyatlarının yoksul ülkelerde olası bir gıda krizine yol açabileceği uyarısında bulunan Okonjo-Iweala, "Daha düşük arzlar ve daha yüksek gıda fiyatları, dünya yoksullarının yoksunluk ve açlık yaşayabileceği anlamına geliyor. Bunun olmasına izin verilmemeli. Şimdi içe dönme zamanı değil." ifadelerini kullandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Ticaret Örgütü, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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