Dünya Ticaret Örgütü ve IMF'den ihracat kısıtlamalarına karşı uyarı - Son Dakika
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Dünya Ticaret Örgütü ve IMF'den ihracat kısıtlamalarına karşı uyarı

22 dakika önce

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan ihracat kısıtlamaları ile tıbbi malzeme ve gıda ticaretini sınırlayan eylemlerden endişe duyduklarını belirterek, bu kısıtlamaların "tehlikeli bir şekilde zarar verici"...

Dünya Ticaret Örgütü ve IMF'den ihracat kısıtlamalarına karşı uyarı, System.String[]

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan ihracat kısıtlamaları ile tıbbi malzeme ve gıda ticaretini sınırlayan eylemlerden endişe duyduklarını belirterek, bu kısıtlamaların "tehlikeli bir şekilde zarar verici" olabileceği konusunda uyardı.

WTO ve IMF, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler ve bunların küresel ticarete etkisine ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Ekonomik büyümenin canlanmasında açık ticaret politikalarının rolü vurgulanan açıklamada, "Özellikle, artan ihracat kısıtlamalarından kaynaklanan arzdaki bozulmalardan ve önemli tıbbi malzemelerle gıda ticaretini sınırlayan diğer eylemlerden endişe duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kovid-19 için gerekli tıbbi ürünlerin ithalat faturası geçen yıl 300 milyar dolar oldu

Açıklamada, geçen yıl, yüz maskesi, eldiven, el sabunu, dezenfektan, koruyucu giysi, oksijen maskesi, ventilatör ve nabız ölçme cihazı gibi Kovid-19 salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan ürünlerin küresel ithalatının yaklaşık 300 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği hatırlatılarak, hükümetlerin söz konusu tıbbi ürünlerin ithalatını kolaylaştırmak için birçok tedbir aldığı aktarıldı.

İlaçlar, koruyucu giysiler ve ventilatör gibi kritik ürünlerin ihracatının da kolaylaştırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, WTO kurallarının kritik eksiklikleri önlemek veya hafifletmek için uygulanan geçici ihracat kısıtlamalarına izin verdiğini ancak mevcut koşullarda bu tür tedbirler uygulanırken hükümetlerin dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

Hükümetlere "kısıtlamalardan kaçının" çağrısı

Açıklamada, bu tür önlemlerin tedarik zincirine zarar verdiği ve üretimi azalttığına işaret edilerek, "İhracat kısıtlamaları tehlikeli bir şekilde zarar verici olabilir." değerlendirmesine yer verildi.

Bu kısıtlamaların ekonomik ve sağlık krizini daha da kötüleştireceğine işaret edilen açıklamada, tıbbi malzemelerin üretimini artırmak için sınır ötesi üretim ve dağıtım ağlarını inşa etmenin önemi vurgulandı.

Açıklamada, tıbbi ürünlerin yanı sıra bazı gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaların da ortaya çıkmaya başladığı belirtilerek, "Hükümetlere, ihracat ile diğer ticaret kısıtlamalarından kaçınmaları ve yılın başından bu yana uygulamaya koydukları kısıtlamaları hızlıca kaldırmaya çalışmaları için çağrıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 05:54 Kaynak: AA

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