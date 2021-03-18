Dünya ticaretinde ibre Afrika'yı gösteriyor - Son Dakika

Dünya ticaretinde ibre Afrika'yı gösteriyor

18.03.2021 18:40
Dünya ticaretinde ibre Afrika'yı gösteriyor, System.String[]

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmini arttırmak için çalışmalar yapan Bosphorus Expo tarafından düzenlenen World Cooperation Industries (WCI) Forum 2021 - Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu 2021, 24-25 Mart tarihlerinde Ankara Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmini arttırmak için çalışmalar yapan Bosphorus Expo tarafından düzenlenen World Cooperation Industries (WCI) Forum 2021 - Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu 2021, 24-25 Mart tarihlerinde Ankara Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirilecek.

"Gelecek Afrika'da" mottosuyla başlayacak forumda, Afrika'nın 41 farklı ülkesinden 300'ün üzerinde ithalatçı firma yetkilileri Türkiye'deki üreticilerle buluşacak. Aralarında Çad Ticaret Odası Başkanı, Kenya Ticaret Odası Başkanı, Etiyopya Müteahhitler Birliği Başkanı, Kenya, Etiyopya, Cibuti, Somali, Angola, Sierra Leone ve Cezayir Büyükelçilerinin de bulunacağı heyetteki Afrikalı alıcılar, 2 gün boyunca yüzlerce ikili iş görüşmesi yapacak.

Türkiye ile Afrika Ülkeleri arasındaki ticaretin tüm sektörlerde arttırılması için 9 yıldır çalışmalar yürüten Bosphorus Expo ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, dünyanın gelecek yüzyılda kendini kurtarma planına Afrika'yı koyduğuna dikkat çekti.Afrika Ülkeleri ile ticaretin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında; Afrika'nın 41 farklı ülkesinden 300'ün üzerinde ithalatçı firma yetkilisi, 24-25 Mart tarihlerinde Ankara Hilton Garden Inn Otel'de gerçekleştirilecek WCI Forum-Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu 2021'de Türkiye'deki üreticilerle bir araya gelecek. Aralarında Çad Ticaret Odası Başkanı, Kenya Ticaret Odası Başkanı, Etiyopya Müteahhitler Birliği Başkanı, Kenya, Etiyopya, Cibuti, Somali, Angola, Sierra Leone ve Cezayir Büyükelçilerinin de bulunacağı alıcı delegasyonu Türkiye'deki üreticilerle yüz yüze görüşmeler yapacak.Forumun amacını "Türkiye'de üretilen ürünlerin Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Güney Amerika pazarlarında pazarlanmasını ve satışını kolaylaştırmak; ilgili ülkelerde faaliyette bulunan dış ticaret şirketlerinin, ithalatçıların ve alıcıların firmalarımızla ilişki kurmalarını sağlamak" diye özetleyen Utku Bengisu, Türkiye'nin Afrika'da diğer ülkelere göre çok daha adaletli bir ticaret vadettiğini ve daha avantajlı olduğunu ifade etti.Foruma; yapı, inşaat, madencilik, elektrik, enerji, gıda, tarım ve hayvancılık, mobilya, dekorasyon, ev tekstili, tekstil, deri ayakkabı aksesuar, makina ve otomasyon, otomotiv, ağır taşıtlar ve ekipmanlar, sağlık ve medikal, ev gereçleri züccaciye, otel restoran donanımları, hızlı tüketim, elektronik, hizmet sektörü başta olmak üzere 41 ayrı sektörden ithalatçılar katılım sağlayacak.Bosphorus Expo Kurucusu Bengisu, Türk üreticiler için, "Gelecek Afrika'da" mottosuyla gerçekleştirecekleri forum ile tüm dünyanın ekonomik olarak feraha çıkış bileti, ticari çıkış kapısı, tünelin ucundaki ışık olarak gördüğü Afrika'da oluşan talebin; madencilik, inşaat, tarım ve tekstil gibi sektörlerin etkisinde büyüyen gelişen Afrika'nın, Türkiye'deki kurumsal ve büyük ölçekli şirketlerin radarına girmesini sağlamayı amaçladıkları ifade etti. (Fotoğraflı)


Dünya ticaretinde ibre Afrika'yı gösteriyor
Dünya ticaretinde ibre Afrika'yı gösteriyor
Dünya ticaretinde ibre Afrika'yı gösteriyor
Dünya ticaretinde ibre Afrika'yı gösteriyor

Bosphorus, Türkiye, Afrika, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dünya ticaretinde ibre Afrika'yı gösteriyor - Son Dakika Ekonomi


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