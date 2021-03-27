Dünya Tiyatro Günü'nde çevrim içi etkinlikler - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü bu yıl pandemi nedeniyle çevrim içi tiyatro etkinlikleri ile kutluyor. Yetişkin ve çocuk oyunlarının yer aldığı gösterimler sosyal medya kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve iki gün boyunca sürecek.

27 Mart Cumartesi günü saat 14.00'de Çocuk Oyunu "Mikrop ve Köpük" ile sahne açılacak. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde ise yetişkinler için "Şaşkın Aşıklar" oyunu sahnelenecek. Tiyatro gösterimi Pazar günü de kaldığı yerden devam edecek. 28 Mart Pazar Günü saat 14.00'de Ağustos Böceği ve Karıncanın eğlenceli ve farklı hikayelerini anlatan çocuk oyunu "Bir Yaz Günü Şarkısı" gösterime sunulacak. Saat 20.00'de de yetişkin oyunu "Shirley" ile perde kapanacak.

RIZA AKPOLAT: TİYATRO EMEKÇİLERİNİN BİR AN EVVEL İZLEYİCİLERİYLE BULUŞMASINI DİLİYORUM

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bu zor günlerde sanatın ve sanatçının yanında olduklarını belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Pandemi sürecinde, "insanı, insana anlatma sanatı" olan tiyatronun hayatlarımızdaki doldurulamaz yerini bir kere daha anladık. Tüm tiyatro emekçilerinin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyor, bir an evvel izleyicilerine kavuşmalarını diliyorum. Dünya Tiyatro Günü'nü, 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan birbirinden güzel tiyatro gösterileriyle kutluyoruz. Tüm komşularımızı sosyal medya kanalımız üzerinden canlı yayınlanacak olan oyunlarımızı izlemeye davet ediyorum."