27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tiyatronun toplumların uygarlık düzeyinin en önemli göstergesi olduğunu ifade etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın çok önemli oyun ve organizasyonlara imza attığını vurgulayan Başkan Büyükakın, ''Kültür ve sanat toplumları bir arada tutan ortak değerlerdir. Yaşamın bir parçası olan tiyatro sahnesinde ise insanlığa ait tüm değerler bulunur'' dedi.

Başkan Büyükakın mesajına şöyle devam etti: "Tiyatro, insanlık tarihi boyunca evrensel duygu ve düşüncelerin topluma aktarıldığı en önemli sanat dallarından biri olmuştur. Kocaeli Şehir Tiyatroları'yla Kocaelili tiyatro severler arasında özel bir bağ vardır. Kaliteli ve sec¸kin eserlerle Kocaeli'ni bu alanda daha ileriye tas¸ıyacak adımların atılması hususunda c¸alıs¸malarımız devam etmektedir.

Sevgiye, saygıya, iyiye ve dogˆruya yo¨nlendiren, evrensel degˆerleri temel alan bir sanat anlayıs¸ı, c¸ocuklarımız ve genc¸lerimiz bas¸ta olmak u¨zere tu¨m toplum ic¸in etkili bir egˆitim aracıdır. Gu¨nu¨mu¨zde sanat ve sanatc¸ıya verilen degˆer, toplumların sanata bakıs¸ı ve ortaya koydugˆu eserler, u¨lkelerin gelis¸mis¸lik du¨zeyini belirleyen o¨nemli unsurlardandır.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde Türk tiyatrosunun gelişmesine ve sevdirilmesine katkıda bulunan değerli tiyatrocuların, tiyatronun kitlelere sunulmasında yer alan tüm emekçilerin ve tiyatro severlerin bu anlamlı gününü kutluyorum.''