Dünya Tohumculuk Kongresi 2025'te İstanbul'da yapılacak

Uluslararası Tohumculuk Federasyonunca (ISF) organize edilen "Dünya Tohumculuk Kongresi"nin 2025'te İstanbul'da organize edilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

İspanya'nın Barselona kentinde bu yıl düzenlenen Dünya Tohumculuk Kongresi'nde, ISF Genel Sekreteri Michael Keller, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer ve Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED) Başkanı Mete Kömeağaç arasında imzalanan protokol ile kongrenin 2025'te İstanbul'da yapılması sağlandı.

Konuya ilişkin TSÜAB'tan AA muhabirine yapılan açıklamada, ISF'nin 59 ülkede faaliyet gösteren 7 bin 500'den fazla tohumculuk firmasının üye olduğu, Türkiye'den de TSÜAB ve TÜRKTED'in bu kurum içinde yer aldığı bildirildi.

Türkiye'nin, normal şartlarda 2023'te ev sahipliği yapması öngörülen Dünya Tohumculuk Kongresi'ni Kovid-19 salgınından kaynaklanan ertelemeler nedeniyle 2025'te organize edeceği belirtildi.

Tohumculuk sektörünün önde gelen firmalarının bu kongrede bulunduğunu vurgulayan TSÜAB Genel Sekreteri Hamit Ayanoğlu, "Dünya Tohumculuk Kongresi'nin İstanbul'da yapılması, Türk tohumculuk sektörünün tanıtılmasının yanı sıra Türkiye'nin tohumculuk sektöründe geldiği yeri görmesi ve dünyaya göstermesi açısından çok önemli olacaktır. Ülkemizin tanıtımına da katkı sağlayacaktır." dedi.

Ayanoğlu, Türkiye'deki kongreye 1500'den fazla firma ile bu zamana kadarki en yüksek katılımın olmasının ön görüldüğüne işaret etti.

Yılda bir yapılan bu kongrelerde, dünya tohumculuğunun geleceği, tohum ticaretini kolaylaştırıcı unsurlar, ticari iş birlikleri ve uluslararası uyum konuları ele alınıyor.