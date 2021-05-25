Dünya Toplumlarına çağrıda bulunuldu - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Filistin halkı başta olmak üzere dünyada zulüm gören insanların sesi olmak amacıyla

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı tarafından eziyet gören insanların acılarını dünya toplumlarına duyurmak, yaşanan zulme sessiz kalmamalarını sağlamak için Gaziantep Üniversitesi'nde farkındalık eylemi düzenlendi. Öğrenci toplulukları ve kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yaklaşık 200 kişinin bulunduğu eylem etkinliğinde katılımcılar yüzlerinde siyah maskeler ve ellerinde "Filistin'e özgürlük", "Dünya Zulme Sessiz Kalma" yazılı dövizlerle dünyaya sesini duyurdu.

CEYLAN: NEREDE BİR MAZLUM VARSA ONA SES OLALIM

Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörü Ömer Faruk Ceylan, vicdanı olan herkese seslendiklerini belirterek, Gaziantep'te bulunan sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerde bulunan öğrenci toplulukları ile dünyanın herhangi bir yerinde insanların zulüm görmesine karşı dünya toplumlarının sessizliğine 'sesSİZolun' sloganıyla karşılık verdiklerini söyledi.

Ceylan sözlerini şöyle tamamladı: "Dünya devletleri başta olmak üzere dünyada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına sesleniyoruz. Gelin dünyada yaşanan eziyetin zulmün sesi olalım. Sesi olalım ki yarın çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakalım. Hırslarımızı bir kenara bırakalım. Etnik unsurumuzu, dinimizi kısacası farklılıklarımızı bir yere bırakalım. Nerede bir mazlum varsa ona hep beraber ses olalım."

Farkındalık eyleminin sonunda katılımcılar ellerindeki balonlarla zulüm gören dünya insanlar için gökyüzüne balon bıraktı.

Öte yandan 25 Mayıs Salı( bugün) akşam saat 21.00'da #sesSİZolun hasthagi ile zulüm ve eziyetle karşı karşıya kalan insanlara destek olunacak.