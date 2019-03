Dünya Trendlerini Yönlendiren Premiere Vision İstanbul Fuarı Başladı

Dünyanın ve Türkiye 'nin en büyük ve seçkin tekstil üreticilerini bir araya getirerek trendlere yön veren Premiere Vision İstanbul , 10. kez kapılarını açtı. 20- 22 Mart tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek fuarda yerli ve uluslararası birçok katılımcı koleksiyonlarını sergileyecek.Tekstil ve moda sektörünün en seçkin isimlerini senede iki defa bir araya getirerek geleceğin trendlerini belirleyen Premiere Vision'un İstanbul buluşması, 20-22 Mart tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi'nde 10'uncu defa gerçekleşiyor. Türkiye ve dünyanın en önemli tekstil fuarı olan Premiere Vision'da, yerli ve uluslararası 100'e yakın tekstil üreticisi, 2020 yılının İlkbahar-Yaz koleksiyonlarını Türkiye, Doğu Avrupa , Batı Avrupa ve Orta Doğu 'dan gelecek profesyonel ziyaretçilerin beğenisine sunacak.Fuarın ilk günü gerçekleştirilen açılış törenine ise sektörün önde gelen isimlerinden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz , Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu üyesi Aşkın Kandil Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Premire Vision Genel Müdürü Gilles Lasbordes ve Premire Vision Uluslararası Fuarlar Direktörü Guglielmo Olearo katılarak açılış konuşmalarını yaptı."Trendleri ortaya çıkaran, trendleri yönlendiren bir fuar"Çevreci ve sürdürülebilir bir teknolojiyle üretilen, uluslararası patentli 'Fillsens' markasıyla fuara katılan Pastel by Yılmazipek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmazipek, fuarla ilgili görüşlerini aktarırken, "Premiere Vision Fuarı dünyanın moda alanında öncü fuarı. Katılımcılar sadece fuara para verip giremiyor. Belli şartları var. Koleksiyonlarını sunmaları gerekiyor fuara girebilmeleri için. Bu anlamda baktığınızda trendleri ortaya çıkaran, trendleri yönlendiren bir fuar. Dolayısıyla bu fuar tüm tekstilciler için en önemli fuar diyebiliriz" ifadelerini kullandı."Dünyanın en büyük tekstil fuarı"Premiere Vision İstanbul Ofis Direktörü Gülperi Erkanlı, fuarın önemine değinerek, "Premiere Vision dünyanın en büyük tekstil fuarı. İstanbul'da 10 sezondur yani 5 yıldır düzenlenmekte. Bu kuşkusuz İstanbul açısından ve Türkiye açısından çok gurur verici bir tablo. Çünkü dünyada bu fuarın düzenlendiği diğer iki şehir Fransa 'da Paris ABD 'de New York ve son 5 yıldır da Türkiye ve İstanbul özelinde fuarımız hayatını devam ettirmekte" dedi."Her yaptığımız fuar 2 sene sonrasının trendlerini oluşturuyor"Fuara katılımın belli şartları olduğunu ve yalnızca seçkin firmaların fuara katılabildiğini belirten Erkanlı, İstanbul'da gerçekleşen fuarda yoğun olarak Türk firmalarının olduğu belirtti. Uluslararası alanda da pek çok katılımcının olduğunu ekleyen Gülperi Erkanlı, " Çin 'den, Hindistan 'dan, Hollanda 'dan, Rusya 'dan ve Fas 'tan pek çok farklı ülkeden de gerek tekstil gerek hazır giyim ve aksesuar alanında fuarımıza katılımcılarımız yer almakta. 100'ü aşkın katılımcıyla her sezon fuarımızı yapıyoruz. Bizim fuarımızın bir diğer özelliği ve vaadi ise modada belirleyici olması. Her yaptığımız fuar 2 sene sonrasının trendlerini aslında oluşturuyor" dedi."Bizim çok ciddi bir tekstil üretim geleneğimiz var"Tekstil ve moda sektöründe öncü olan bir fuarın, Türkiye'de gerçekleşmesinin önemine vurgu yapan Erkanlı, "Türkiye'nin bilgisi ve becerisiyle Premiere Vision'un sahip olduğu yaygın ağ ve sahip olduğu trend öngörüsü bir araya geldiğinde gerçekten ortaya harikalar çıkıyor. Bizim çok ciddi bir tekstil üretim geleneğimiz var. Bu son yıllarda tabi Premiere Vision gibi oluşumların da belki açtığı yol sayesinde daha yenilikçi daha kreatif olmaya da yönlendirdi firmaları. Modanın nerede döndüğüne baktığımızda da ağırlıklı olarak Avrupa markaları moda dünyasına yön veriyor. Bu bağlamda da Premiere Vision katılımcısı olan firmaların bu markalarla işbirliği içerisinde olabilmesi, lokasyon olarak coğrafi avantajının olması bizi kesinlikle çok avantajlı kılıyor" ifadelerini kullandı."Sadece Türkiye'deki hazır giyimciler değil Fas'tan da hazır giyimciler fuarımızda katılımcı olarak yer almakta"Fuardan beklentilerini dile getiren Premiere Vision İstanbul Ofis Direktörü Erkanlı, bu sezon hazır giyim alanında çok ciddi bir gelişme gördüğünü belirterek, "Son 2 yıldır biz özellikle 'fast fashion' adını verdiğimiz olguya yöneldik çünkü özellikle Avrupalı markaların Türkiye'ye yönelik böyle bir beklentisi ve yönelimi vardı. Bizim de Türkiye olarak en çok ihracatını yaptığımız alan bu idi. Dolayısıyla biz bu ikisinin kesişim noktası olarak fuarımızı bu yönde geliştirdik. Buna hazır giyim yani konfeksiyon tarafını da dahil ettik. Kumaşını, aksesuarını tedarik eden firma bunu aynı zamanda ürüne dönüştürebileceği alanları da aramaktaydı. Bu konuda da çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Artık sadece Türkiye'deki hazır giyimciler değil Fas'tan da hazır giyimciler fuarımızda katılımcı olarak yer almakta. Onlar da aslında bu uluslararası dalgadan faydalanmak istemekteler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL