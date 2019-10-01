Son Dakika Haberleri: Dünya Tromboz Günü'nde 'pıhtı' için dans edecekler
Son Dakika Güncel Haber

Dünya Tromboz Günü'nde 'pıhtı' için dans edecekler

1 saat önce

Dünya Tromboz Günü kapsamında; Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Fleboloji Derneği 'pıhtı için hareket et, pıhtı için dans et' sloganıyla ünlü DJ'lerin de desteğiyle birçok kişi pıhtıya karşı dans edecek.

Dünya Tromboz Günü'nde 'pıhtı' için dans edecekler, System.String[]

Dünya Tromboz Günü kapsamında; Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Fleboloji Derneği 'pıhtı için hareket et, pıhtı için dans et' sloganıyla ünlü DJ'lerin de desteğiyle birçok kişi pıhtıya karşı dans edecek.


Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Fleboloji Derneği; kan pıhtılaşma sorununa dikkat çekerek bu durumun getirdiği riskleri azaltmak hedefiyle 13 Ekim Dünya Tromboz Günü kapsamında toplumu bilgilendirmek üzere ortak bir projeye imza atacaklar.


Ana teması hareketlik olan ve yaşam tarzını biraz hareketlendirmekle hastalık risklerinin azaltılabileceğine dikkat çekecek proje 'pıhtı için hareket et, pıhtı için dans et' sloganı ile İstanbul Galata Kulesi Meydanı'nında renkli görüntülere ev sahipliği yapacak. Galata Kulesi altında düzenlenecek etkinlikte ünlü DJ'lerin de desteğiyle birçok kişi pıhtıya karşı dans edecek. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir için korkutan deprem uyarısı: 7,0 büyüklüğünde deprem üretecek 13 fay hattı var
Hong Kong'da Çin'in yıl dönümünde iki grup arasında çatışma çıktı: Ortalık savaş alanına döndü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım ve temizlik başladı Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 13:26:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Tromboz Günü'nde 'pıhtı' için dans edecekler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]