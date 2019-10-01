Son Dakika Haberleri: Dünya Tromboz Günü'nde "pıhtı" için dans edecekler
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Dünya Tromboz Günü'nde "pıhtı" için dans edecekler

1 saat önce

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Fleboloji Derneği, kan pıhtılaşma sorununa dikkat çekerek, bu durumun getirdiği riskleri azaltmak hedefiyle 13 Ekim Dünya Tromboz Günü kapsamında toplumu bilgilendirmek için dans etkinliği düzenleyecek.

Dünya Tromboz Günü'nde

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Fleboloji Derneği, kan pıhtılaşma sorununa dikkat çekerek, bu durumun getirdiği riskleri azaltmak hedefiyle 13 Ekim Dünya Tromboz Günü kapsamında toplumu bilgilendirmek için dans etkinliği düzenleyecek.

Ortak açıklamaya göre, bir kan damarının, kan pıhtısı nedeniyle tıkanması anlamına gelen ve toplumda görülme sıklığı her geçen gün artmakta olan derin ven trombozu (DVT) için en önemli risk faktörlerinden biri hareketsizlik.

Türkiye'de her yıl 10 binlerce kişide DVT, yani bacaklar, kollar, karın ve göğüsteki toplardamarların içerisinde kan pıhtılaşması hastalığı görülürken, yarısına yakınında bu pıhtı bulunduğu yerden kopup akciğerlere atıyor. Bu durum da ölüm tehlikesi oluşturuyor.

Uzun mesafe yolculukları, bilgisayar başında uzun süre hareketsiz kalmak, uzun süre yatış gerektiren ameliyatlar, uzun süre yoğun bakımda kalmak gibi nedenlerle bacak toplardamarlarında veya kol toplardamarlarında oluşan pıhtıların kalbi geçerek akciğerlere atması sonucu oluşan akciğer embolisine tromboz adı veriliyor.

Ölüm veya kronik kalıcı hastalıklara neden olan tromboz konusunda toplum ve sağlık çalışanlarının bilinçlendirilmesi halinde ölüm ve oluşabilecek kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon gibi yaşamı tehdit eden kronik hastalıklar erken tanı ve doğru tedaviyle önlenebiliyor.

Meme kanseri, akciğer kanseri ve araç kazalarından ölenlerin toplamından daha fazla insanı damarlardaki pıhtılaşma nedeniyle hayatını kaybediyor.

"Pıhtı için hareket et, pıhtı için dans et"

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Fleboloji Derneği, kan pıhtılaşma sorununa dikkat çekerek, bu durumun getirdiği riskleri azaltmak hedefiyle 13 Ekim Dünya Tromboz Günü kapsamında toplumu bilgilendirmek amacıyla ortak bir proje düzenledi.

Ana teması hareketlik olan ve yaşam tarzını biraz hareketlendirmekle hastalık risklerinin azaltılabileceğine dikkati çekecek proje "Pıhtı için hareket et, pıhtı için dans et" sloganı ile Galata Kulesi Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Galata Kulesi altında düzenlenecek etkinlikte DJ'lerin eşliğinde birçok kişi pıhtıya karşı dans edecek.

Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:16 Kaynak: AA
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