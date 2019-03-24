Son Dakika Haberleri: Dünya Tüberküloz Günü

Dünya Tüberküloz Günü

1 saat önce

Tüberkülozdan korunmada en önemli hususun erken tanı ve tedaviye başlanması olduğu bildirildi.

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Tüberkülozdan korunmada en önemli hususun erken tanı ve tedaviye başlanması olduğu bildirildi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, halk arasında "verem" olarak bilinen hastalıkla ilgili olarak halkın bilgilendirilmesi amacıyla her yıl 24 Mart tarihinin Dünya Tüberküloz Günü olarak kutlandığı belirtildi.

Verem hastalığının kalıtsal değil bulaşıcı bir hastalık olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Verem hastalığının genel belirtileri arasında halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi, çocuklarda kilo alamama bulunmaktadır. Akciğer tüberkülozunda ise öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt ağrısı, nefes darlığı şikayetleri görülmektedir. 2-3 haftadan uzun süren öksürüğün olması durumunda veremden şüphelenmek gerekir."

Bu tür şikayeti bulunanların Aile Hekimlerine veya en yakın Verem Savaşı Birimlerine müracaat etmesi gerektiği işaret edilen açıklamada, "Tüberkülozdan korunmada en önemli hususun erken tanı ve tedaviye başlanmasıdır.İlaç tedavisine başlandıktan 15-20 gün sonra bulaştırıcılık ortadan kalkmaktadır. Ülkemizde verem hastalığını teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:43 Kaynak: AA

Diyarbakır, İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel
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