Dünya turizm devlerinden, Kirman Hotels'e 4 ödül

Kirman Hotels bünyesinde bulunan Kirman Leodikya Resort ITS Red Star Award ve TUI Global Hotel Awards ödüllerini alırken, Kirman Sidera ve Kirman Arycanda, TUI Global Hotel Awards ödülünü almaya hak kazandı.

Aldıkları ödüller hakkında bir açıklama yapan Kirman Group Genel Müdürü Şükrü Çelik, "Değerli misafirlerimizin memnuniyeti sayesinde TUI tarafından TUI HOLLY 2020 ve ITS Tarafından RED STAR ödülüne layık görüldük. Başta yönetim kurulumuz olmak üzere otel müdürlerimize, departman müdürlerimize ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür eder, ödüllerimizin ülke turizmimize hayırlı olmasını temenni ederiz" dedi.