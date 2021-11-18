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Dünya turizm, kongre, toplantı ve düğün organizasyonu temsilcileri buluştu - Son Dakika

Dünya turizm, kongre, toplantı ve düğün organizasyonu temsilcileri buluştu

18.11.2021 16:14

Uluslararası toplantı, teşvik gezisi, konferans, kongre, etkinlik ve destinasyon düğünü gerçekleştiren sektörün temsilcileri, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu'nda (International MICE&Wedding Forum-IMWF'2021) bir araya geldi.

Uluslararası toplantı, teşvik gezisi, konferans, kongre, etkinlik ve destinasyon düğünü gerçekleştiren sektörün temsilcileri, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu'nda (International MICE&Wedding Forum-IMWF'2021) bir araya geldi.

Kundu tesisler bölgesindeki bir otelde düzenlenen forum, basın toplantısı ve bazı etkinliklerle başladı. Forumla Türkiye'nin toplantı, konferans ve sergi, düğün gibi kategorilerde, dünyadan çektiği turist sayısının ve bu alanlarda pazar payının artırılması ve yeni turizm sezonunun değerlendirilmesi hedefleniyor.

Türk Hava Yolları ana partnerliğinde gerçekleştirilen foruma, 25 ülkenin MICE ve düğün planlayıcılarının yanı sıra uluslararası zincir otellerin ve hava yolu şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Inventum Global ve International MICE&Wedding Forum Kurucu Ortağı Bünyat Özpak, yaptığı konuşmada, IMWF'yi beş yıl önce kurduklarını belirterek, kongre, düğün, etkinlik alanında önemli faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin, en çok turist ağırlayan ülkeler arasında olduğunu ifade eden Özpak, "Son yıllara kadar hep aynı pazarlara odaklandık. Ciddi başarılar da elde ettik ama dünyada yolcu gönderen çok daha fazla ülke var. Bize yolcu, grup düğünü üreten ülkeleri getirip farklı özelliklerimizi gösterdik. Hindistan'ı düğün, kongre ve konferans alanında Türkiye'ye kazandırdık." diye konuştu.

Hint düğünlerinin başlaması için uçuşların açılması bekleniyor

Düğün turizmi ve grup organizasyonlarının dünyada trend olmaya başladığını vurgulayan Özpak, şunları kaydetti:

"Foruma, Paris Hilton'un düğününü yapan acente, Hindistan çıkışlı 75 milyon dolarlık düğün yapan acenteler katıldı. Dünyanın en iyilerini, seçmece acenteleri getirdik. Hint düğünleri de yapıyoruz. Salgın olduğu için Hindistan'a uçuşlar kapalı durumda. Hint düğünleriyle ilgili çok fazla talep alıyoruz, 2022'ye teyit ettiğimiz, bütçesi milyon dolarlık düğünler var. Nisan, mayıs ve farklı tarihlere aldığımız düğünler var. Direkt uçuşlar olmazsa aktarmalı olarak yolcularımızı getireceğiz. Uçuşlar açılır, vize kolaylığı sağlanırsa bir yılda 40-50 Hint düğünü yapabiliriz. Her birinin 3 milyon dolar olduğunu düşünürsek bile belirli bir ciro yapar."

Özpak, Hindistan'ın düğün üretme kapasitesinin 40 milyar dolar olduğunu, bu pastadan daha fazla pay alabilmek için doğru hamleler yapmak gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy da programda düğün, toplantı, seminer, kongre ve turizmin yanı sıra salgın sonrası tüketici alışkanlıkları ve turizmdeki yeni trendlerin ele alınacağını belirterek, çevreci yeşil etkinlik yönetimi, salgının sosyolojik etkileri, etkinlik yönetimi ve teknolojinin öneminin anlatılacağını söyledi.

Dünya turizm, kongre, toplantı ve düğün organizasyonu temsilcileri buluştu
Dünya turizm, kongre, toplantı ve düğün organizasyonu temsilcileri buluştu
Dünya turizm, kongre, toplantı ve düğün organizasyonu temsilcileri buluştu
Dünya turizm, kongre, toplantı ve düğün organizasyonu temsilcileri buluştu
Dünya turizm, kongre, toplantı ve düğün organizasyonu temsilcileri buluştu
Dünya turizm, kongre, toplantı ve düğün organizasyonu temsilcileri buluştu
Dünya turizm, kongre, toplantı ve düğün organizasyonu temsilcileri buluştu

Antalya, Turizm, Kongre, Düğün, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya turizm, kongre, toplantı ve düğün organizasyonu temsilcileri buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya turizm, kongre, toplantı ve düğün organizasyonu temsilcileri buluştu - Son Dakika
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