Dünya turizm liderlerine katılan ilk Belediye Başkanı Aras oldu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dünya Turizm Liderleri (Global Leaders Ambassadors) topluluğuna Türkiye'den katılan ilk belediye başkanı oldu.



Başkan Aras, Hırvatistan'da gerçekleştirilen konferansta, dünyanın turizm liderlerine Bodrum'u anlattı.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 8-12 Ekim tarihleri arasında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen ve dünyanın turizm alanında en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen "Global Green Destinations Day" Konferansı'na katıldı. "Turizm Destinasyonları için Yeşil Çözümler" temalı konferansta yerel idarelerin öncülüğünde doğayı, biyoçeşitliliği, kültürel ve tarihi değerleri koruyan ve destekleyen turizm, sürdürülebilir uygulamalar, iklim değişikliği ve azalan su kaynaklarına karşı önlemler ve atık yönetimi gibi konular ele alındı. Zagreb ve Mali Lojins adasında gerçekleştirilen konferansta ülke temsilcileriyle bire bir görüşme imkanı bulan Başkan Aras, uzman isimlerle sürdürülebilir çevre dostu turizm işbirliğini konuştu.



Hollanda, Hırvatistan, Japonya, Filipinler, Meksika, İspanya, Slovenya, Almanya ve Portekiz gibi ülkelerden temsilcilerin katıldığı Dünya Turizm Liderleri toplantısına Türkiye'den katılan ilk kişi ve ilk belediye başkanı olan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, burada bir sunum yaptı. Bodrum Belediyesi'nin özellikle dezavantajlı bireylerin halk plajlarından yararlanabilmelerini kolaylaştıran uygulamaları ve projeleri konusunda bilgi veren Başkan Aras, Bodrum kıyılarını mesken tutan caretta caretta gibi koruma altındaki canlılar ve kum zambağı gibi endemik bitkileri koruyucu çalışmalar ile sahillerde görüntü kirliliği yaratarak, halkın erişimini engellemeye çalışan korsan tabelalara karşı sürdürülen işlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.



Sürdürülebilir turizm konusunda her yıl dünyanın dört bir yanından gelen "Başarılı Uygulama Örnekleri"nin sunulduğu Global Green Destinations Day konferans etkinliği, davetli ülkelerin temsilcilerinin sunumlarıyla başladı. Başarı hikayelerinin anlatıldığı sunumların ardından panel oturumları gerçekleştirildi.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yerelin Güçlendirilmesi" temalı panelde Bodrum'daki plajlarla ilgili olarak kıyıların kullanımı, dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştıran proje ve uygulamalar, endemik bitkileri ve canlıları koruyan çalışmalara dair bilgilendirme yaptı. Büyük bir beğeniyle izlenen sunumunun ardından katılımcı ülke temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Başkan Aras, "Turizmde beklentiler ve talepler değişiyor. İnsanların tercihi artık doğa ve çevre dostu, turizm ve kültür değerleriyle bütünleşen, tarıma dayalı ve aynı zamanda konforlu konaklamaya doğru evriliyor. Biz Bodrum turizmi için böyle bir gelecek planlıyoruz. Turizmi doğa ve tarih zenginliğimizle çatışan değil bütünleşen bir anlayışla geliştirmek asıl hedefimiz. Bodrum, doğasıyla tarihiyle, kültürüyle ön plana çıkacak bir lokasyon. Turizm çeşitliliğini ve sürdürülebilir turizmi bu değerlerimize sahip çıkarak başarabileceğimizi biliyoruz." diye konuştu.



Öte yandan konferans etkinliğinde Bodrum'un Quality Coast programına da başvurusu gerçekleştirildi. Green Destinations Türkiye Temsilcisi Prof. Dr Tuncay Kuleli'nin teklifi doğrultusunda gelişen bu sürecin Bodrum turizmini uluslar arası onaylı ve tanınmış destinasyonlar seviyesine çıkarmayı hedefleyen bir başlangıç olduğunu belirten Kuleli, "Bunun Bodrum'dan başlayarak ülkemizdeki diğer tüm turizm alan ve bölgelerine de yol gösterici bir model olacağına inanıyoruz"dedi. - MUĞLA