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Dünya turizm ve MICE sektörü profesyonelleri, "ACE of MICE" kapsamında İstanbul'da - Son Dakika

Dünya turizm ve MICE sektörü profesyonelleri, "ACE of MICE" kapsamında İstanbul'da

29.06.2021 08:58
Dünya turizm ve MICE sektörü profesyonelleri,

ACE of MICE, İstanbul Kongre Merkezi'nde MICE ve turizm sektörü profesyonellerini 8. kez bir araya getiriyor.

ACE of MICE, İstanbul Kongre Merkezi'nde MICE ve turizm sektörü profesyonellerini 8. kez bir araya getiriyor.

Turizm Medya Grubu açıklamasına göre, ACE of MICE, Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) stratejik partnerliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Otelciler Birliği, Antalya Tanıtma Vakfı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği desteğiyle kapılarını açtı.

"FIT FOR FUTURE" ve "CONNECTING DOTS" temasıyla düzenlenen fuar, uzun bir aradan sonra turizm ve MICE sektörü temsilcilerini, üst düzey salgın önlemleri alınmış bir şekilde bir araya getirdi. 11 ana başlık altında 69 konuşmacı, salgın sonrası turizm ve MICE sektörünün geleceğini 30 Haziran'a kadar fuarda masaya yatıracak.

Infinity Visiual Fx Studio, yaptığı özel konsept ve deneyim alanları ile ACE of MICE'ın etkileyici ortamına ev sahipliği yaptı. Anti Gravity konsepti ile izleyenleri içine alarak, sihirli hologramik açılış şovu sektör profesyonellerinden tam puan aldı.

4 Eylül 2020'de gerçekleştirilen ACE of MICE Awards töreninde olduğu gibi fuar alanında da üst düzey salgın önlemleri titizlikle gerçekleştirilecek. Misafirler, HES kodu tarama sistemi ile fuara giriş yapabilecek. Fuar alanında bulunan termal kameralı turnikeler, sadece ateşi 38 derecenin altında ve maske takan misafirlere açılacak.

Konuşmacıları sektör profesyonelleri ile bir araya getirdi

Uluslararası Hosted Buyer Programı kapsamında, yurt dışı pazardan katılacak 90 uluslararası incentive firması, PCO, DMC ve kurumsal satın alıcılar fuar kapsamında katılımcı firmalarla B2B görüşme gerçekleştirdi.

Fuara, 15 binden fazla profesyonel ziyaretçinin katılım göstermesi bekleniyor. 2021 için artan sayıda uluslararası endüstri partneri ve medya kuruluşuyla yapılan iş birlikleri sayesinde hem nicelik hem de nitelikli bir "hosted buyer" programıyla katılımcılar network'lerini genişletme imkanı buldu.

ACE of MICE'ın sahnesi, konuşmacıları sektör profesyonelleri ile bir araya getirdi. Dünyaca ünlü isimler, deneyimlerini ve gelecek perspektiflerini izleyicilerle paylaştı. Panellerde sektör profesyonelleri, turizmin geleceğine ışık tutacak paylaşımlarda bulunarak farklı perspektifler çizdi.

Fuarın ilk günü olan dün akşam MICE ve turizm profesyonelleri, Jolly MICE isim sponsorluğunda bir parti eşliğinde İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda bir araya geldi. "AMEzing Parti", her yıl ayrı bir konseptte düzenleniyor. Turizm, MICE profesyonelleri ve kurumsal satın alıcıların davetli olduğu partide, video mapping şov, DJ ve dans performansları yer aldı.

İstanbul, Turizm, Kongre, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya turizm ve MICE sektörü profesyonelleri, 'ACE of MICE' kapsamında İstanbul'da - Son Dakika Ekonomi


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