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Dünya turizminin kalbi Bodrum'da attı - Son Dakika

Dünya turizminin kalbi Bodrum'da attı

11.06.2021 16:22
Dünya turizminin kalbi Bodrum'da attı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Turizm Forumu Bodrum Zirvesi'ne yerli ve yabancı önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Turizm Forumu Bodrum Zirvesi'ne yerli ve yabancı önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde, Kovid-19'un turizme etkilerini, sektördeki yerel ve küresel gelişmeleri ve Bodrum'un turizmdeki hedeflerini ele almak amacıyla düzenlenen Dünya Turizm Forumu Bodrum Zirvesi başladı. Göktürkbükü'nde hibrit olarak düzenlenen zirve kapsamında, küresel siyasetin ve turizmin önemli isimleri sektörün son durumunu konuşmak için fiziksel ve çevrim içi olarak Bodrum'da bir araya geldi. Zirvenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kovid-19 etkilerini azaltmak için bakanlık tarafından hayata geçirdikleri destek paketleri, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı gibi uygulamaları anlattı. Sertifika programı sayesinde sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağladıklarını dile getiren Alpaslan, otellerden havalimanları ve seyahat acentalarına kadar sertifika programını uyguladıklarını söyledi.

Alpaslan, "Bugün itibarıyla 10 binin üzerinde sertifikalı turizm paydaşı var. 5 binin üzerinde otelimiz sertifika almış durumda. 30 oda üzerindeki tüm otellere bunu zorunlu kıldık. Bunu kalıcı hale getireceğiz. Kovid-19'dan kurtulsak bile dünya eski dünya olmayacak. Turizm, tatil yapma alışkanlıkları değişecek" dedi.

Salgın sürecinde insanların tatil yapmanın, gezmenin önemini tekrar gördüğünü anlatan Alpaslan, "Salgının belirli düzeye inmesiyle turizmde hareketlilik yoğun olarak devam edecek. Bu yeni döneme ilişkin gerek ülke gerek turizm yatırımcıları olarak önlemlerimizi almalıyız" diye konuştu.

Alpaslan, turizm sektörünün çevre konusunda çok fazla duyarlı olması gerektiği, yatırımlarına "sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık" kavramlarını öne çıkarması gerektiği mesajını verdi.

Turizmde çıkış yolu "aşılama oranının artmasına" bağlı

Toplantıya video konferans yoluyla katılan Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Türkiye'nin de yoğun bir şekilde yürüttüğü aşı seferberliğinin önemine değinerek pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmin çıkışı olarak aşının yaygınlaşmasını gösterdi.

Turizmin salgından en çok etkilenen sektör olduğunu kaydeden Blair, Kovid-19 nedeniyle yaşanan trajik can kayıplarından bahsetti.

Blair, bunun yanı sıra küresel ticarette ve turizmde büyük kayıplar yaşandığını, turizmde çalışanların işlerinden olduğunu kaydederek, önemli kayıplardan birisinin de "turizmin durması nedeniyle ülkeler arasındaki uluslararası iletişimin kopması" olduğunu anlattı.

Turizmdeki kan kaybının sürmesi sonucu sıkıntıların henüz sonlanmadığını vurgulayan Blair, "Turizm ticaretindeki düşüşün bir sonucu olarak dünya çapında 100 milyon dolayında kişi çalışan işini kaybetme riski altında. Sektörün yeniden açılması acil bir öncelik." açıklamasında bulundu.

Blair, turizm sektörü için neler yapılması gerektiğini ele almanın tam zamanı olduğunu belirterek, "Kovid-19 sürecinde tüm dünya gibi turizm sektörünün de en önemli çıkış yolu aşılanma oranlarının küresel ölçekte artmasından geçiyor." ifadesine vurgu yaptı.

"Bodrum, yabancı dijital göçebeler için ideal bir yer"

Programın ev sahipliğini yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kovid-19 sonrası turizm endüstrisinde büyük bir değişim ve dönüşüm süreci başladığını, bu süreçlerden en çok göze çarpanının ise dijital göç olduğunu bildirdi.

Aras, artık insanların bulundukları bölgenin dışına çıkarak iş ve sosyal hayatını buradan dijital kolaylıklarla sürdürdüğünü kaydederek, dünya genelindeki 17 milyon dijital göçebenin Singapur, Bali, Budapeşte ve Prag gibi şehirlerde kaldığını söyledi.

Bodrum nüfusunun da salgın döneminde 3'e katlandığını anımsatan Aras, "Bodrum olarak hedefimizde yabancı dijital göçebeler de var. Güvenli tatilin merkezi Bodrum, bu göçebeleri ağırlamak için hazır." dedi.

Ahmet Aras, hava ve deniz ambulansı, tam teçhizatlı hastaneleri, yeterli yatak kapasitesi, gelişmiş altyapısı ve seyahat güvencesi sayesinde imkanlarını geliştiren Bodrum'un yılın her vaktinde turizme ev sahipliği yapma potansiyelini zirveye çıkardığını söyledi.

Gastronomisi, tarım turizmi, biyoçeşitliliği, kültürel ve tarihi güzellikleri, uluslararası uçuşları, denizi, kumu, güneşi, sahili, spor turizmi, kültürel mirası ve evrensel değerlere bağlılığı sayesinde Bodrum'un turizmde dünyanın incisi olduğunu dile getiren Aras, "Bu özelliklerimizle Bodrum'da turizmi 12 aya yaymayı, bu sayede 2,5 milyon turiste ve 5 milyar dolar gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Bu amaç için çalışıyoruz" diye konuştu.

Aras, Bodrum'un kendine özgü kültürü, tarihi yapısı, kimliği ve dokusu olduğunu kaydederek, buradaki herkesin istediği şekilde hayatını sürdürebildiğini, Bodrum'da tarihe, anılara ve demokrasiye saygı olduğunu anlattı.

"Bodrum'u dünyanın mavi Davos'u haline getirmek istiyoruz"

Bodrum'un Avrupa ve dünya turizm liginde tüm değerleriyle daha fazla saygı duyulmayı hak ettiğini vurgulayan Aras, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu nedenle biz Bodrum'u örnek bir marka şehir haline getirmek istiyoruz. Küresel yerelleşme dediğimiz glokalizasyonun merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Gastronomisi, mutfağı, biyolojik çeşitliliği, tarımsal turizmi, kendine özgü kültürel ve tarihsel mirası, evrensel değerlere saygı duyan insanıyla bunu yapmak istiyoruz. Bodrum'u bütünüyle çekim merkezi haline getirmek istiyoruz. Bodrum dünyanın ilgisini çekiyor ve her geçen gün bu ilgi artıyor. Uluslararası ekonomi ve turizm forumlarına ev sahipliği yapıyor. Belli başlı kongre ve liman organizasyonları burada gerçekleşiyor. Bu potansiyeli sayesinde ciddi döviz geliri sağlanıyor. Uluslararası boyutuyla Bodrum'u genişletmek ve kentteki çekim unsurlarını çeşitlendirmek istiyoruz. Yerli ve yabancı yatırımcıları ve turistleri buraya çekmek istiyoruz."

İsmail Gülle: "Bodrum yerli ve yabancı turistlerce yoğun şekilde ziyaret ediliyor"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Bodrum'un hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler tarafında yoğun bir şekilde ziyaret edildiğini belirterek, kentte böyle uluslararası bir organizasyon yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Bodrum'un turizmde Türkiye'nin gözbebeği olduğunu vurgulayan Gülle, kentin dünyaca bilinen önemli turizm destinasyonlarından olduğunu bildirdi.

Gülle, Kovid-19 nedeniyle turizmde yaşanan kayıplardan bahsederek, hem turizmde hem de hizmet ihracatında yaşanan kayıpların aşıda yaşanan ilerleme ve sektördeki iyileşmeyle gelecek dönemde telafi edileceğine inandıklarını anlattı. - MUĞLA

Dünya turizminin kalbi Bodrum'da attı
Dünya turizminin kalbi Bodrum'da attı
Dünya turizminin kalbi Bodrum'da attı
Dünya turizminin kalbi Bodrum'da attı
Dünya turizminin kalbi Bodrum'da attı
Dünya turizminin kalbi Bodrum'da attı
Dünya turizminin kalbi Bodrum'da attı
Dünya turizminin kalbi Bodrum'da attı
Dünya turizminin kalbi Bodrum'da attı
Dünya turizminin kalbi Bodrum'da attı
Dünya turizminin kalbi Bodrum'da attı

Ahmet Aras, Türkiye, Turizm, Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünya turizminin kalbi Bodrum'da attı - Son Dakika Ekonomi


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