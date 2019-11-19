Son Dakika Haberleri: Dünya Türk İş Konseyi heyeti Bulgaristan'ı ziyaret etti
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Dünya Türk İş Konseyi heyeti Bulgaristan'ı ziyaret etti

6 saat önce

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyinin (DTİK) Balkanlar Komitesi üyeleri ile Türk iş insanlarından oluşan heyet, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarda bulundu.

Dünya Türk İş Konseyi heyeti Bulgaristan'ı ziyaret etti, System.String[]

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyinin (DTİK) Balkanlar Komitesi üyeleri ile Türk iş insanlarından oluşan heyet, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarda bulundu.

Heyet, iki günlük ziyaret kapsamında, Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov tarafından kabul edildi, Bulgaristan KOBİ Ajansı, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) yetkilileriyle görüştü.

Ziyaret çerçevesinde Ekonomi Bakanı Karanikolov ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un da katılımıyla DEİK tarafından "Bulgaristan Yatırım Ortamı Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda 100'e yakın iş insanının yanı sıra ABD, Belçika ve Lüksemburg ticaret odalarından temsilciler de hazır bulundu.

Bulgaristan Yatırım Ortamı Toplantısı'nın ardından, Büyükelçi Ulusoy'un katılımıyla "DTİK Sofya Buluşması" düzenlendi.

Balkanlar'dan 200'e yakın Türk iş insanının yer aldığı etkinliğe, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 54. Genel Kurulu için Sofya'da bulunan KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de katıldı.

Bulgaristan'da ilk kez düzenlenen DTİK etkinliğinde, Türkiye ile Bulgaristan'ın yatırım, ekonomi ve ticaret alanlarındaki mevcut ilişkileri ele alındı, gelecek dönem için iş birliği imkanları görüşüldü.

Bulgaristan, Türk İş, Sofya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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