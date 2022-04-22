Dünya Türk İş Konseyi, Lübnan'ın Türkmen köyünde iftar programı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Türk İş Konseyi, Lübnan'ın Türkmen köyünde iftar programı düzenledi

22.04.2022 22:14
Dünya Türk İş Konseyi, Lübnan'ın Türkmen köyünde iftar programı düzenledi

Dünya Türk İş Konseyi ve Lübnan Türk Kültür Merkezi, Lübnan'ın Akkar vilayetindeki Türkmen köyünde iftar programı yaptı.

Dünya Türk İş Konseyi ve Lübnan Türk Kültür Merkezi, Lübnan'ın Akkar vilayetindeki Türkmen köyünde iftar programı yaptı.

Dünya Türk İş Konseyi Temsilcisi Kemal Maksud tarafından Türkmen Aydamun köyünde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Azerbaycan Beyrut Büyükelçiliği Konsolosu Şahin Pahanov, Akkar Evkaf Dairesi Başkanı Malik Cedide ve Türkmenler katıldı.

İftar yemeğinden sonra bir konuşma yapan Ulusoy, mübarek ramazan ayında sofraya davet edilmekten oldukça mutlu olduğunu söyledi.

Dayanışmanın en çok yaşandığı bu ayda yardıma muhtaç tüm insanlara kapıların açıldığını belirten Ulusoy, "Türkiye olarak hem kurumlar hem de STK'larımızla kardeş gördüğümüz Lübnan'ın yanında durmaya çalışıyoruz. Bilhassa ramazan ayında bu dayanışmayı ileriye götürmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ramazan ayında Lübnan için yaptığı insani yardımdan gururla söz edebileceklerini dile getiren Ulusoy, "Lübnanlı kardeşlerimiz için ramazan ayında tam bir dayanışma ve yardım seferberlik kampanyası başlattık." dedi.

Program, Ulusoy'un, Dünya Türk İş Konseyi adına yetimler için hazırlanan hediyeleri takdim etmesinin ardından sona erdi.

YORUMLAR
500
Eyüpsultan Belediyesi çocuklara özel iftar programı düzenledi Eyüpsultan Belediyesi çocuklara özel iftar programı düzenledi İş insanları iftarda bir araya geldi İş insanları iftarda bir araya geldi

Türkiye İş Konseyi, Türkmen, Lübnan, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Türk İş Konseyi, Lübnan'ın Türkmen köyünde iftar programı düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
21:48 Hollanda Başbakanı Mark Rutte: Erdoğan'ın Moskova ile Kiev arasındaki ara buluculukta özel rolü var
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Mayıs ayının burs ve kredi ödemeleri, Nisan ayının 25'inde yatacak
20:50 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının 35. saniyesinde kırmızı kart çıktı
20:46 Karşı şeride geçen otomobil başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı!
20:35 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı!
19:55 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
19:52 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi
19:43 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Faiz Sucuoğlu'na verdi
19:36 Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küme düşmenin kaldırılmasına ilişkin talep iletti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 22:29:27. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Türk İş Konseyi, Lübnan'ın Türkmen köyünde iftar programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement