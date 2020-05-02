Dünya, Türkiye'nin korona başarısını konuşuyor - Son Dakika
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Dünya, Türkiye'nin korona başarısını konuşuyor

6 saat önce

Dünya genelinde korona virüs ile mücadele sürerken önce BCC ve CNN International şimdi de İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'nin sürdürdüğü korona virüs ile mücadeleyi dünyaya servis etti.

Dünya, Türkiye'nin korona başarısını konuşuyor, System.String[]

Dünya genelinde korona virüs ile mücadele sürerken önce BCC ve CNN International şimdi de İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'nin sürdürdüğü korona virüs ile mücadeleyi dünyaya servis etti. Elde edilen başarıların dünya kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tedavi protokollerini istedi.

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünya geneline sıçrayan korona virüs nedeniyle 3 milyon 417 bin 943 vaka gözlemlenirken, 239 bin 92 kişi de hayatını kaybetti. Çin'den sonra İtalya'nın Avrupa'daki korona merkezi haline gelmesinin ardından hızlıca yayılan korona virüs salgınında İspanya vaka sayısı ile İtalya'yı geride bıraktı. İspanya, Avrupa'da en fazla korona virüs vakasının görüldüğü ülke olurken Çin'de korona virüs vaka sayısının kontrol altına alınması ancak ABD'nin virüsü önlemedeki başarısızlığı salgın merkezinin ABD olmasına neden oldu. ABD, 1 milyon 131 bin 856 korona virüs vakası ve 65 bin 782 can kaybı ile dünyada salgından en fazla etkilenen ülke oldu.

Salgının her gün yeni bir ülkeye sıçramasıyla vaka sayıları arttı, can kayıpları rekor sayıları ulaştı. İtalya, İspanya, ABD, İngiltere gibi ülkelerde son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenler yüzlerle ifade edilirken kamuoyunda önlem alan ülkeler ve almayan ülkeler konuşulmaya başlandı. ABD, İngiltere, ve Çin'in aşı çalışmalarının yanı sıra Belarus, İsveç'in önlem almaması ise gündemin ilk maddesi oldu. ABD, İngiltere gibi ülkelerin önlem almada geç kalmasının yanı sıra Türkiye'deki sağlık çalışanları ve filyasyon ekipleri dünya basınında genişçe yer buldu. Gece gündüz demeden çalışan Türk hekimleri ve sağlık yetkilileri ve fisyasyon ekipleriyle Türkiye'nin başarısı yabancı basın mensupları tarafından örnek olarak gösterildi.

İNGİLİZ VE AMERİKAN KANALARINDA TÜRK HASTANELERİ ANLATILIYOR

İngiliz BBC'nin Türkçe servisi, Türkiye'deki kahramanları dünyaya duyurdu. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa (İÜC), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde korona virüsle yürütülen mücadeleyi anlattı. Sabahın erken saatlerinde aralıksız devam eden mücadelede en önde savaşan doktorların, hemşirelerin güvenlik görevlilerinin her anını görüntüleyen ekip, gösterilen çabayı ve başarıyı gözler önüne serdi.

Amerikan CNN International da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakımında yürütülen başarılı mücadeleyi duyurdu. Türkiye'de yürütülen çalışma ile diğer ülkelerde yürütülen çalışmayı kıyaslayan ekip, "ABD ve Avrupa'da bazı yerlere karşı burada koruyucu ekipmanda, boş yatakta ve hayat kurtaran tıbbi ekipmanda sıkıntı yok" ifadeleri ile Türkiye'nin ABD ve Avrupa'ya oranla daha iyi bir konumda olduğu vurgusunu yaptı.

İngiliz haber ajansı Reuters ise, salgında unutulmaması gereken korona virüsün tespitinde öncü olan filyasyon ekibini takibe aldı. Salgının "gizli kahramanları" olarak tanımladığı Türk filyasyon ekibini an an fotoğraflayarak bu anları dünyaya servis etti. Korona virüs hastaları ile temasta bulunanları tespit eden filyasyon ekiplerinin haberini geniş kitlelere yayınlayan İngiliz haber ajansı, servis ettiği fotoğraflarla başarının gizli kahramanlarının çabasını dünyaya duyurdu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DE, TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Korona virüsü "pandemi" olarak açıklayan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de, Türkiye'den övgüyle bahsetmişti. Dünyanın zor bir dönemden geçtiğine vurgu yapan Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'nnin diğer ülkelere sağladığı tıbbı yardım desteğini takdirle karşıladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Türkiye'nin sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı" ifadelerini kullandı. Genel Direktör, "Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere tıbbi malzeme katkılarından dolayı takdir ettim. Bu bizim savunduğumuz ve gerçekleşmekte olan bir dayanışma ilkesidir. Türkiye'nin (diğer ülkelere yardımlarına) bundan dolayı teşekkür ediyorum ve bunu yapmaya devam etmeliyiz. Kendi sınırlarımız içinde elimizden gelenin en iyisini yaparken, desteğimize ihtiyaç duyanları da desteklemeliyiz" dedi.

ABD, BAKAN KOCA'DAN TEDAVİ PROTOKOLLERİNİ İSTEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD'nin Türkiye'den tedavi protokollerini istediğini ve ABD Sağlık Bakanı Alex Azar "Nasıl yaptınız?" diye sorduğunu anlattı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Ghebreyesus başkanlığında iki saate yakın süren bir toplantıda 12 dakikalık bir sunum yaptığını belirterek, "Toplantıdan sonra ben sosyal medyada Türkçe, 'Başarılarımızı anlattık, Türkiye'nin sunumu ilgi gördü' diye yazdım. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, bu mesajı takipçileriyle paylaşarak söylediğimize onay vermiş oldu. Bu kadar vakaya rağmen hastane yükümüzün bu kadar az olmasından etkilendiler. Zatürreye dönüşme oranının yüzde 64'ten yüzde 12'ye düşmesinden etkilendiler. Yoğun bakıma geçiş sayısının ve yoğun bakımda kalış süresinin azalmasından da etkilendiler. Mücadeledeki tedavi başarımızı anlattık. Erken dönemde bazı ilaçları stoklamamızı, bazı ilaçları Çin'den getirmemizi, bir tedavi protokolüyle tüm Türkiye'de aynı tedaviyi uygulamaya soktuğumuzu bu tedavi protokolünü sahadaki gözlemlerimize dayalı olarak yenilememizi anlattık" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü toplantısının yapıldığı gün ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ile de görüştüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ben daha anlatmadan, "Nasıl yaptınız?" diye sordu. Ben de anlattım. Özellikle tedavi yöntemlerimizle ilgili olarak, "Sizin erken dönemde belirlediğiniz yöntemlerin geçerli olduğunu, biz yeni yeni görmeye başladık" dedi ve bizden tedavi protokollerini istedi" dedi.

TÜRKİYE'DEN, SALGININ MERKEZİ ABD'YE İKİNCİ YARDIM UÇAĞI

Türkiye, korona virüs salgını ile mücadelesini sürdürürken salgından en fazla etkilenen ülkeleri de unutmadı. ABD başta olmak üzere İngiltere, İspanya, İtalya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu pek çok ülkeye tıbbi yardım malzemesi desteği sağladı. Korona virüs salgının merkez üssü olan ABD'de salgın nedeni ile can kayıpları artmaya devam ederken, Türkiye'den ABD'ye bir destek daha geldi. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine başkent Ankara'da bulunan Etimesgut Askeri Havaalanı'nda kalkan C-130 tipi nakliye uçağı 2. yardım paketini ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Joint Base Andrews askeri havaalanına dün akşam saatlerinde ulaştırdı. Türkiye'den gönderilen 2. yardım uçağı ile ABD'ye maske, koruyucu sağlık malzemesi, tulum ve dezenfektan olmak üzere önleyici sağlık malzemesi gönderilirken, yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerine Türkçe ve İngilizce olarak yer verildi.

Türkiye, ABD'ye korona virüs salgını ile mücadelesine destek amacı ile ilk yardım uçağını 29 Nisan tarihinde göndermişti.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 03:45 Kaynak: İHA


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