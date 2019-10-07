Dünya Türkiye'nin Suriye'deki olası harekatına odaklandı: Operasyon hakkında hangi ülke ne dedi?
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine olası operasyonuna katılmayacağını açıklamasının ardından uluslararası kamuoyu da harekat hakkında tavrını ortaya koymaya başladı
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:36
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