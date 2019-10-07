Son Dakika Haberleri: Dünya Türkiye'nin Suriye'deki olası harekatına odaklandı: Operasyon hakkında hangi ülke ne dedi?
Son Dakika Dünya Dünya Türkiye'nin Suriye'deki olası harekatına odaklandı: Operasyon hakkında hangi ülke ne dedi?

Dünya Türkiye'nin Suriye'deki olası harekatına odaklandı: Operasyon hakkında hangi ülke ne dedi?

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine olası operasyonuna katılmayacağını açıklamasının ardından uluslararası kamuoyu da harekat hakkında tavrını ortaya koymaya başladı

Dünya Türkiye'nin Suriye'deki olası harekatına odaklandı: Operasyon hakkında hangi ülke ne dedi?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası operasyonuna katılmayacağını açıklamasının ardından uluslararası kamuoyu da harekat hakkında tavrını ortaya koymaya başladı.


Bölgedeki diğer önemli bir aktör Rusya'dan operasyon konusunda ilk açıklama Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yapıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:36 
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