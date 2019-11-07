Son Dakika Haberleri: Dünya Türkmenler Birliği 5 bin çocuğa kışlık kıyafet dağıtacak
Son Dakika Güncel Dünya Türkmenler Birliği 5 bin çocuğa kışlık kıyafet dağıtacak

Dünya Türkmenler Birliği 5 bin çocuğa kışlık kıyafet dağıtacak

6 saat önce

Dünya Türkmenler Birliğince hayata geçirilen "Çocuklar Üşümesin Kampanyası" kapsamında, Adana'da 5 bin ihtiyaç sahibi çocuğa kıyafet dağıtılacak.

Dünya Türkmenler Birliği 5 bin çocuğa kışlık kıyafet dağıtacak, System.String[]

Dünya Türkmenler Birliğince hayata geçirilen "Çocuklar Üşümesin Kampanyası" kapsamında, Adana'da 5 bin ihtiyaç sahibi çocuğa kıyafet dağıtılacak.

Birliğin Genel Başkanı İsmail Demirdüzen, yaptığı açıklamada, kampanyanın 31 Aralık'a kadar süreceğini belirtti. Özellikle kırsal kesimde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedeflediklerini, düzenledikleri kampanyayla aynı zamanda genç nesillere yardımlaşmanın önemini öğretmeyi amaçladıklarını aktaran Demirdüzen, hayırseverleri kampanyaya katılmaya davet etti.

Demirdüzen, kampanya kapsamında, "Toroslardan dünyaya yalnız değilsiniz." mesajını iletmek istediklerini belirterek "Aralık ayı sonuna kadar Adana'da ihtiyaç sahibi 5 bin çocuğa kışlık kıyafet yardımında bulunacağız. İhtiyaç sahibi çocukları mutlu edebilmek, onların yalnız olmadığını tüm dünyaya gösterebilmek bizim öncelikli amacımız." ifadesini kullandı.

Aralık, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:44 Kaynak: AA
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