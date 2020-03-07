Dünya Türkmenler Birliğinden

Dünya Türkmenler Birliği tarafından, "Milli Birlik ve Mehmetçiğe Dua" etkinliği düzenledi.

Hoca Ahmet Yesevi Otağı'nda düzenlenen programa, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Adana Sivil Toplum ile İlişkiler Müdürü Recep Kurtoğlu, Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Arslan, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdul Kadir Ekşi ve diğer davetliler katıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Federasyonu, Dünya Türkmenler Birliği, Ceyhan Kırım Türkleri Derneği, Hatay Yörük Türkmen Derneği, Osmaniye Yörük Türkmen Derneği, Kahramanmaraş Yörük Türkmen Derneği, Çukurova Yörük Türkmen Derneği, Anadolu Kafkas Çeçen Kültür Derneği ve diğer sivil toplum kuruluşlarının destek ve katılımlarıyla organize edilen etkinlikte, şehit askerler için dua edildi.