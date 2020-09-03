Dünya turu - Son Dakika

Pakistan'da muson yağmurları etkisini sürdürüyor. Ülkede yağmurun yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle bir günde en az 24 kişi hayatını kaybetti. 4 ev tamamen yıkıldı, 46 ev hasar gördü. Çok sayıda köy de sular altında kaldı. Rusya'dan da yangın haberi geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede tüm çevreye yayıldı. Yerleşim yerleri hemen tahliye edildi, tahliye sırasında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bir diğer yangın haberinin adresi de Irak'ın Musul kenti. Bölgede yer alan Geyyare petrol rafinesinde geniş çaplı yangın çıktı.

Alevlerin her yeri sardığı olaya yıldırım düşmesinin neden olduğu belirtildi. Ukrayna'da da ilginç görüntüler yaşandı. Kiev'den Antalya'ya hareket edecek olan uçağa binen yolcu acil çıkış kapısını açıp uçağın kanadına oturdu.

Güneşlenmek için oturduğunu söyleyen kadın gözaltına alındı.

(İHA)