Son Dakika Haberleri: Dünya Turu Yapan En Genç Yelkenci Olmak İçin Çalışıyor

Dünya Turu Yapan En Genç Yelkenci Olmak İçin Çalışıyor

1 saat önce

- Dünya turu yapan en genç yelkenci olmak için çalışıyorMUĞLA - Marmaris'te 14 yaşında olan Ada Akpınar, yaşamını teknede sürdürüp solo yelkenli ile dünya turuna hazırlanıyor.

Dünya Turu Yapan En Genç Yelkenci Olmak İçin Çalışıyor, System.String[]
- Dünya turu yapan en genç yelkenci olmak için çalışıyor

MUĞLA - Marmaris'te 14 yaşında olan Ada Akpınar, yaşamını teknede sürdürüp solo yelkenli ile dünya turuna hazırlanıyor. Başarılı bir öğrenci olan Akpınar, "Hedefim dünya turunu yapan en genç yelkenci olmak" dedi.
Marmaris'te yaşayan 14 yaşındaki Eda Akpınar, solo yelkenli ile dünya turuna hazırlanıyor. 7 yaşında optimist ile yelken sporuna başlayan Akpınar, dünya turu çalışmalarına daha iyi adapte olmak için yaşamını teknede sürdürüyor. Akpınar sporcu kimliğinin yanında aynı zamanda başarılı bir öğrenci. Özel bir okulda yelken kulübü sporcusu olarak burslu eğitim alan Akpınar, yeni tamamlanan yarı yıl eğitimi sonrasında da 97,03 ortalama notuyla okulun en başarılı öğrencileri arasında yer aldı. Akpınar, 7 yılda Türkiye Yelken Federasyonu'nca düzenlenen Türkiye şampiyonaları, İl Şampiyonaları gibi turnuvalarda toplam 22 madalya ve kupanın sahibi oldu. İdolünün yelkenli ile dünya turu yapan en genç denizci unvanlı Hollandalı Laura Dekker olduğunu belirten Akpınar, "Beş yaşındayken ilk yelkenli tekneleri gördüm. Onları gördüğümde onlara karşı ayrı bir sevgi büyüttüm. Dünya turuna çıkan en genç insan olmak istiyorum. Bunu tek başıma yapacağım. Bunun için yaklaşık iki yıldır çalışıyorum. Bir ekibimiz var, onlarla yarışmalara katılıyoruz. Aynı zamanda teorik eğitimler alıyorum. Hazır olduğumda tura çıkmayı planlıyorum. Hazır olmadan beni göndermeyecekler. Küçük bir yelkenli teknede yaşıyorum tek başıma. Sabahları teknede uyanıp okula gitmek hoşuma gidiyor. Teknemde mutluyum" dedi.
"Ada'yla gurur duyuyorum"
Ada Akpınar'ın hocası yelken eğitmeni Tunca Çalışkan ise, "Ben çocuk yaşta yelken yaparken güzel hayallerim vardı. Ada ile tanıştıktan sonra baktım ki bu genç yaşta olmasına rağmen Ada'nın hayalleri, benim hayallerimden daha büyük. Hemen destek olmaya karar verdim. Biz şu an Marmaris'te yelken eğitimlerimize başladık. Önümüzdeki dönem biz önde bir teknede arkamızda Ada tek başına kendi teknesinde, öncelikle bir Marmaris - Çanakkale ve ardından da 5 adadan oluşan Marmaris - Yunan Adaları olmak üzere eğitim turları yapacağız. Ada'yla gurur duyuyorum" diye konuştu.
Öte yandan, 23 Şubat-4 Mart tarihlerinde dünyanın en prestijli fuarlarından olan CNR Avrasya Boat Show'a konuşmacı olarak davet edilen Ada Akpınar; solo yelkenli ile dünya turu projesini sektör temsileriyle paylaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:17 Kaynak: İHA

Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yabani Keçi Avlarken Uçurumdan Düşüp Öldü AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın, Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Özhaseki'nin Sözlerini Hatırlattı

İstanbul Kartal'da 8 Katlı Bina Çöktü! 2 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralı Olarak Kurtarıldı Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil'in İlk İsteği Herkesi Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 01:51:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Turu Yapan En Genç Yelkenci Olmak İçin Çalışıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]